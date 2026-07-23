Togo: Ingénierie et innovation - L'ENP succède à l'École polytechnique de Lomé

Former plus d'ingénieurs, plus de techniciens supérieurs, capables de porter la transformation économique et industrielle du pays : c'est le pari du gouvernement avec la création de l'École nationale polytechnique (ENP), qui vient remplacer l'École polytechnique de Lomé (EPL), créée il y a quatre ans.

L'ENP est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère scientifique, technique et professionnel, doté de la personnalité morale et d'une autonomie de gestion administrative et financière.

Objectif affiché : développer la formation de compétences de haut niveau en sciences appliquées, technologies, ingénierie et mathématiques, tout en développant la recherche appliquée et l'innovation au service du développement économique et industriel du pays.

Côté offre pédagogique, l'ENP proposera des formations initiales, en alternance, mais aussi des programmes de formation continue pour les cadres d'entreprises et d'administrations, à travers certifications et dispositifs de mise à niveau adaptés aux évolutions du marché du travail.

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Au-delà des amphithéâtres, l'école ambitionne de préparer ses futurs ingénieurs à l'entrepreneuriat, de conduire des recherches scientifiques et technologiques, et de faire le pont entre les connaissances académiques et les besoins concrets des entreprises et du tissu socioéconomique. Publics et privés pourront ainsi puiser dans son expertise, l'établissement étant appelé à nouer des partenariats avec des organismes nationaux et internationaux de formation, de recherche et d'innovation.