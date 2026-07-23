Burkina Faso: Rues, Place de la nation, accotements... - Faso Mêbo change le visage de la ville de Tenkodogo

L'Agence Faso Mêbo a donné à la ville de Tenkodogo, un éclat particulier à travers le pavage de la Place de la nation, d'une rue et le long de la route nationale N°16. Constat !

La ville de Tenkodogo fait peau neuve depuis plus d'une année. Le mérite revient à l'initiative présidentielle Faso Mêbo, aujourd'hui Agence Faso Mêbo, qui a lancé ses activités dans la cité de Zoungrantenga en juillet 2025. En un an de travaux, cette initiative fait déjà sensation. Le long de la route nationale N°16 allant de la gare de Bittou, en face de la cathédrale, à la Place de la nation, a changé de visage. En effet, le pavage des accotements le long de cette avenue donne à Tenkodogo, un visage rayonnant. 20 000 m2 de pavés ont été posés. Plus de poussière en saison sèche, encore moins de la boue, en période de pluies.

Une embellie qui fructifie les affaires des commerçants installés le long de cette voie. Hamidou Balima est l'un des témoins de ce changement. Il souligne qu'en lieu et place des sachets des eaux stagnantes et autres ordures qui jonchaient la rue, la splendeur des abords de l'avenue rime désormais avec propreté et amélioration des affaires. « C'est propre. On dirait que nous sommes en Europe. Avant, personne ne voulait s'asseoir ici pour boire son café. Mais avec le pavage des abords de la voie, les clients viennent prendre leur café ici et y passent plus du temps », se réjouit-il.

Vendeuse de fruits, Assana Kouama, dit également tirer profit des travaux de Faso Mêbo. « Les abords de la voie étant pavés, les clients du café sont nombreux à acheter mes fruits et j'en suis contente », dit-elle. Boukaré Yamneda est, lui, promoteur d'une unité de production d'eau emballée. Il a eu la chance de voir la rue longeant son entreprise, retenue et pavée par l'Agence Faso Mêbo. « Avant, dès la tombée des premières pluies, nous avions des difficultés pour faire sortir nos tricycles chargés d'eau.

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Mais actuellement, c'est facile. Grâce à Faso Mêbo, nous avons compris que c'est nous-mêmes qui pouvons amener le développement dans nos communes sans compter sur quelqu'un d'autre », se convainc-t-il. « C'est impeccable ce que l'Agence Faso Mêbo a fait à Tenkodogo », ajoute-t-il.

877 tonnes de ciment en un an

Il en appelle aux citoyens qui n'ont pas encore contribué. « Faites le geste, c'est la patrie qui gagne », lance-t-il. Mais la vitrine de cette initiative est la Place de la nation de Tenkodogo. Pour cela, la moitié de pourtour de cette place publique est déjà pavée. Il reste l'intérieur de cet espace et l'autre demi-périmètre pour que l'embellissement soit complet. Selon le coordonnateur de l'Agence Faso Mêbo dans la région du Nakambé, l'adjudant Inoussa Kanazoé, ces résultats ont été atteints grâce à une mobilisation exceptionnelle des forces vives de la région et de sa diaspora.

En un an, précise-t-il, les dons reçus sont composés de 877 tonnes de ciment, 435 tonnes de sable, 1193 tonnes de granite, 75 sacs de sekalite, 1160 litres d'huile, 3200 litres de gazoil, 1200 litres d'essence, 436 packs d'eau. Ce qui place, selon le coordonnateur Kanazoé, la région du Nakambé à la 3e place, en termes de réalisation au plan national après le Kadiogo et le Guiriko.

Une mobilisation qui permet à l'agence de nourrir de nouvelles ambitions. Selon le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, les perspectives consistent à poursuivre le pavage des abords de la RN16 jusqu'à l'Institut national de formation des professionnels de l'éducation, (EX-ENEP), de la devanture de la salle polyvalente Etalon, et deux autres rues déjà décapées à cet effet.

Il reconnait que Faso Mêbo a apporté un éclat particulier à la ville de Tenkodogo. « Le bilan global, c'est un satisfecit », déclare-t-il. Mais, face à l'essoufflement de la mobilisation autour de cette initiative, le PDS Pooda a sa recette pour faire renaitre la flamme. « Il faut mettre à contribution des comités villageois de développement pour mobiliser les communautés. Nous devons également diversifier les donateurs car chaque geste compte », préconise-t-il. Sami Bérenger Pooda renouvelle son appel aux citoyens de Tenkodogo à apporter leur part à la construction de la ville.