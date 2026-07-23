Burkina Faso: A peine condamnés pour deux poulets, ils retournent à la barre pour une moto volée

22 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Noufou NEBIE et Adaman DRABO

S.B et T.D sont des amis. Le mardi 21 juillet 2026, ils étaient à la barre du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour prendre connaissance du verdict de leur procès qui a eu lieu deux semaines auparavant. Ils ont écopé chacun de trois mois de prison ferme pour vol de deux poulets.

Dans la même matinée, ils étaient de nouveau appelés à la barre, cette fois pour répondre des faits de vol aggravé de moto. Ces faits se sont produits courant septembre 2025. S.B a reconnu les faits, mais son compagnon a nié toute implication. Il ressort du dossier que c'est lors de leur interpellation pour le vol des poulets que la moto volée a été retrouvée en leur possession.

Selon leur version des faits, la moto leur aurait été confiée par un frère parti au front. « Il m'a dit qu'il avait eu un travail et qu'il partait au front, à l'Est du pays. C'est ainsi qu'il nous a laissé la moto avant de partir », raconte S.B. A entendre les deux prévenus, l'auteur du vol serait ce frère en question. Cependant, les (...)

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