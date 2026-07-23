Cameroun: Kousseri en émeute - Deux morts, la police accusée

Une opération de lutte contre la drogue tourne au drame : deux jeunes perdent la vie sous les balles des ESIR, plongeant la ville frontalière dans l'émoi et la colère.

Mercredi 22 juillet 2026, au quartier Wally Fourdou de Kousseri, deux jeunes ont été tués par des tirs des Équipes Spéciales d'Intervention Rapide (ESIR) lors d'une opération anti-drogue. La population, en état de choc, est descendue spontanément dans les rues pour crier sa colère et exiger des réponses.

Mais ce que les premières dépêches ne disent pas, c'est la tension qui règne désormais dans cette ville de l'Extrême-Nord camerounais, frontalière du Tchad. Une tension qui ravive des souvenirs douloureux : ceux des violences intercommunautaires de 2021 qui avaient fait 22 morts, ceux d'une population qui a trop souvent payé le prix fort.

Kousseri, cité millénaire héritière de la civilisation Sao, ville-carrefour entre Cameroun, Tchad et Nigeria, porte aujourd'hui le deuil de deux de ses enfants. Et les questions s'accumulent : que s'est-il vraiment passé au quartier Wally Fourdou ? Pourquoi des tirs ? Les ESIR ont-ils respecté les règles d'engagement qui leur sont imposées « le respect de la personne humaine et le respect de l'arme à feu » ?

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Kousseri, ville frontière sous tension

Kousseri n'est pas une ville comme les autres. Située dans la région de l'Extrême-Nord, aux portes du Tchad, elle est un point névralgique des échanges commerciaux entre le Cameroun et ses voisins. Mais cette position stratégique en fait aussi un terrain fragile, où les tensions ethniques, politiques et sécuritaires s'entremêlent.

En décembre 2021, la ville avait déjà été le théâtre de violences intercommunautaires ayant fait 22 morts et des dizaines de blessés. Des militaires, gendarmes et policiers lourdement armés avaient alors sillonnés des rues vides. Ce mercredi 22 juillet 2026, l'histoire semble se répéter, mais sous une forme différente.

Une opération qui vire au drame

Selon les premières informations, tout commence par une opération des ESIR visant à lutter contre la consommation de drogue dans le quartier Wally Fourdou. Les Équipes Spéciales d'Intervention Rapide, créées en 2004, sont une unité d'élite de la police camerounaise dont la mission principale est la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité.

Mais ce jour-là, l'intervention dérape. Pour des raisons encore inconnues, des éléments de l'ESIR font usage de leurs armes à feu. Bilan : deux jeunes morts.

Les circonstances exactes du drame restent à établir. S'agit-il d'une légitime défense ? D'un tir accidentel ? D'une bavure ? Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement. L'enquête, si elle est ouverte, devra déterminer si les consignes données aux ESIR qui incluent « le respect de la personne humaine et le respect de l'arme à feu » ont été respectées.

La colère gronde dans les rues de Wally Fourdou

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le quartier. En quelques heures, des habitants se rassemblent spontanément, d'abord pour constater l'ampleur du drame, ensuite pour exprimer leur colère.

Les manifestations qui ont éclaté sont le reflet d'une population à bout. À Kousseri, les précédents ne manquent pas : en 2024, trois enfants étaient morts dans l'effondrement d'un mur au quartier Sokoto ; en 2022, des émeutes avaient déjà secoué la ville ; en 2015, des tirs d'un militaire en plein défilé avaient semé la panique.

Cette fois, la colère est d'autant plus vive que les victimes sont jeunes, que l'opération visait théoriquement à « protéger » la population contre la drogue, et que les premières informations disponibles laissent craindre un usage disproportionné de la force.

Que sont les ESIR ?

Les Équipes Spéciales d'Intervention Rapide sont des unités d'élite de la police camerounaise, présentes dans chaque région. Formées pour « agir le plus rapidement possible à la suite d'une infraction », elles sont déployées pour des situations extrêmes : prises d'otages, attaques terroristes, répression du grand banditisme.

Leur intervention à Kousseri, dans un quartier résidentiel, interroge : quel était le niveau de menace qui justifiait le déploiement d'une unité d'élite pour une opération anti-drogue ? Les habitants du quartier Wally Fourdou, eux, n'avaient pas demandé cette intervention musclée.

Les questions qui fâchent

- Les ESIR ont-ils respecté les règles d'engagement ? Les consignes officielles imposent discipline et respect de la personne humaine.

- Une enquête indépendante sera-t-elle menée ? La population exige des réponses, mais la méfiance envers les institutions est grande.

- Qui étaient les deux jeunes tués ? Leurs identités n'ont pas encore été officiellement divulguées.

- Kousseri va-t-elle connaître de nouvelles violences ? La tension est à son comble, et l'absence de communication officielle risque d'aggraver la situation.

La fragilité de Kousseri

Kousseri est une ville qui a connu l'histoire celle des Sao, des royaumes Kotoko, de la bataille coloniale de 1900 mais aussi celle des violences récurrentes. En 2014, Boko Haram y avait fait des victimes. En 2021, des affrontements intercommunautaires avaient contraint des habitants à fuir vers le Tchad.

À chaque fois, la population a payé le prix fort. À chaque fois, elle a dû se reconstruire. Ce drame du 22 juillet 2026 est une nouvelle épreuve pour une ville qui n'en manquait pas.