Sénégal: Implication effective dans la gestion des Amp, création d'activités génératrices de revenus - Les femmes expriment leur doléances

Au cours de la rencontre, les femmes présentes ont également exprimé des préoccupations liées à leurs conditions de vie et à la nécessité de développer des activités génératrices de revenus. La Direction des Aires marines communautaires protégées entend explorer des pistes pour mieux prendre en compte ces demandes.

L'objectif est notamment de soutenir des activités de restauration et de gestion des ressources, tout en offrant aux familles des alternatives économiques susceptibles de réduire leur dépendance à la pêche. « Nous allons également penser à cela et essayer de voir comment développer ces activités pour que tout le monde puisse vraiment se retrouver dans la gestion de l'Aire marine protégée », a indiqué Élisabeth Maye Diouf.

Cette démarche devrait être menée en concertation avec le Comité de gestion et les partenaires, afin de favoriser le développement d'activités économiques compatibles avec les objectifs de conservation de l'AMP.

« Bleu Venture » pour une gestion plus inclusive

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Partenaire de la Direction des Aires marines communautaires protégées et de l'AMP de Somone, « Blue Venture » accompagne cette dynamique. Pour Abdullah Ndiaye, chargé de Campagne et de Plaidoyer au sein de l'organisation, l'objectif est de placer les communautés côtières « au coeur » des actions entreprises. « Le degré d'intervention de Blue Venture, c'est d'accompagner la Direction des Aires marines communautaires protégées, mais aussi d'accompagner l'AMP de Somone dans sa dynamique », a-t-il précisé.

Il salue ainsi la participation des communautés aux activités de pêche expérimentale et au partage des résultats. Pour lui, cette démarche participative constitue un élément essentiel pour garantir l'efficacité des politiques de conservation.

Abdullah Ndiaye estime toutefois qu'il faut continuer à renforcer l'inclusion de toutes les parties prenantes. « Quand quelqu'un sent que ce qui se fait pour lui ne l'implique pas suffisamment, nous pouvons toujours accompagner la Direction pour faire en sorte que toutes les communautés puissent être là et participer », a-t-il déclaré.

Somone citée en exemple

Le responsable de « Blue Venture » porte par ailleurs un regard positif sur l'évolution de l'AMP de Somone. Selon lui, cette Aire marine protégée est aujourd'hui citée en exemple dans les discussions sur la conservation marine au Sénégal. « Aujourd'hui, quand on parle de l'AMP de Somone, les gens la citent en exemple. Donc, on ne cite pas en exemple quelqu'un qui n'a rien fait », a-t-il affirmé, tout en appelant les responsables et les communautés à redoubler d'efforts.

Pour « Blue Venture », les avancées enregistrées doivent désormais être consolidées afin de permettre aux Aires marines communautaires protégées de jouer pleinement leur rôle dans la régénération des ressources halieutiques et la préservation des écosystèmes marins. La pêche expérimentale apparaît ainsi comme un outil important de suivi scientifique et de prise de décision.

Mais, au-delà des données sur la diversité des espèces, les acteurs insistent sur la nécessité d'une gouvernance véritablement inclusive, intégrant les pêcheurs, les femmes transformatrices et l'ensemble des communautés côtières. Une condition jugée essentielle pour assurer la durabilité des ressources et faire des AMP de véritables leviers de développement local.