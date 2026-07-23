Sénégal: Saint-Louis / Cadre de vie dégrade - Quartiers sous les eaux usées

Les habitants de Pikine font part de leur calvaire et interpellent les autorités étatiques.

Les habitants du quartier Pikine à Saint-Louis vivent au quotidien d'énormes difficultés causées par l'absence d'un réseau d'assainissement. Sur place, les eaux stagnantes, mélangées à de la boue, jonchent la chaussée. De ces eaux à la couleur noire se dégage une odeur nauséabonde.

C'est le calvaire quotidien des habitants de ce populeux quartier où l'assainissement fait défaut depuis plusieurs années. Cet homme et deux enfants du dudit quartier tentent d'évacuer l'eau pour se frayer un chemin. "Nous sommes obligés de le faire car si nous ne le faisons pas, l'eau va se stagner, et il y aura d'autres problèmes plus délicats. Les gens qui viennent pour évacuer ces eaux usées ne savent pas comment s'y prendre, et tout ça, quand on y regarde, c'est un vrai désastre. On est obligé de patauger dedans pour vaquer à nos occupations", dénonce Omar Diop, un habitant du quartier.

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Il nous décrit leur calvaire quotidien. "Je suis ici depuis au moins trois ans mais je n'ai jamais rien vu de pareille. Ce quartier c'est un endroit insalubre où les riverains suffoquent, où les enfants tombent souvent malades, où les vieillards meurent. Personne ne peut respirer normalement", s'écrie-t-il tout en déplorant le fait que ce quartier soit laissé aux oubliettes par les autorités. "On dirait que ce sont des animaux qui vivent ici, on ne s'en occupe même pas.

Les autorités ignorent tout de la situation difficile que nous vivons, et on prétend que ça fonctionne, alors que ça n'a jamais fonctionné pour aucun des présidents qui se sont succédés dans ce pays. Parce que ce coin qu'on a laissé à l'abandon, ce n'est ni beau, ni joli. Cela fait vraiment mal à tout le monde", martèle M. Diop.

A l'origine de cette situation, l'absence de réseau d'assainissement digne de ce nom. "L'État ne fait rien malheureusement. On en parle depuis des années, et rien n'est fait. Non, ce n'est pas possible", poursuit t-il en évoquant les risques de maladies pour les enfants et les personnes âgées qui selon lui constituent les groupes vulnérables. "Nous souffrons, nous sommes malades, nous avons des pneumonies, tout y passe.

Les enfants qui sont là, on les voit toujours couverts de bleus, de boutons, de choses comme ça, à cause de ces eaux usées mélangées aux ordures ménagères. Les enfants souffrent terriblement. Venez les voir, venez les consulter pour savoir ce qui se passe réellement", souligne t-il le visage triste. D'où son cri du coeur, lancé à l'endroit des autorités en leur faisant savoir que les habitants de Pikine ont besoin de vivre dignement et d'être bien traités.