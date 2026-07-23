Madagascar: Évacuation - Des déchets obstruent le canal Andriantany

L'insalubrité menace toujours les canaux d'évacuation d'Antananarivo. Dans le canal Andriantany, les déchets s'accumulent malgré les efforts de curage et de nettoyage.

Des déchets bouchent certaines portions du canal Andriantany. L'Autorité pour la Protection contre l'Inondation de la Plaine d'Antananarivo (Apipa) a mené des opérations de nettoyage il y a deux semaines.

Des bouteilles en plastique, des sachets, des couches usagées et des plantes flottent dans le canal, en amont de « La Réunion Kely ». À certains endroits, les déchets et les jacinthes d'eau empêchent l'eau de bien circuler.

Une forte mauvaise odeur se dégage également du canal. « Il m'est très difficile de passer à côté de ce canal. L'odeur est vraiment insupportable, surtout lorsque le soleil tape fort. On se dépêche de passer pour éviter de rester longtemps dans cet endroit », témoigne Vahatriniaina, une passante.

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La situation ne concerne pas seulement le canal Andriantany. Plusieurs canaux d'évacuation de la capitale sont aussi remplis de déchets. «Malgré les opérations de curage, certains riverains continuent de jeter leurs ordures dans le canal. Dès que le nettoyage est terminé, les déchets recommencent à s'accumuler», témoigne Léonard, un riverain. « Nous procédons régulièrement à des curages, mais les déchets réapparaissent sans cesse », déplore un technicien.

Comportement

Le problème vient aussi du comportement de certaines personnes. « Même si la population est régulièrement sensibilisée à l'assainissement et aux règles d'hygiène, beaucoup continuent à jeter leurs ordures n'importe où », poursuit notre source.

Face à cette situation, l'Autorité pour la Protection contre l'Inondation de la Plaine d'Antananarivo (Apipa) poursuit le nettoyage. La semaine du 6 juillet, des équipes ont enlevé la boue, les déchets et les plantes qui empêchent l'eau de circuler normalement. L'objectif est de faciliter l'écoulement de l'eau et de réduire les risques d'inondation. Des travaux de nettoyage ont été menés par l'Apipa, en amont du pont d'Ampefiloha.

Mais le nettoyage ne suffit pas. Si les déchets continuent d'être jetés dans les canaux, le problème risque de revenir. L'Apipa appelle ainsi les citoyens à ne pas jeter leurs ordures dans les canaux ni à leurs abords. La propreté et la prévention des inondations sont l'affaire de tous.