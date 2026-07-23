Madagascar: Cultures saisonnieres - Les cultivateurs misent sur le cresson

23 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Dans les rizières d'Antananarivo, le cresson prend une place importante dans le calendrier agricole. De mars à août, plusieurs cultivateurs se tournent vers cette culture, qui s'adapte aux terrains humides et approvisionne les marchés de la capitale. Dans plusieurs zones, les parcelles habituellement réservées au riz accueillent ainsi cette production pendant cette période. La disponibilité de l'eau dans ces rizières favorise le développement de cette plante.

Dans ces zones agricoles, plusieurs cultivateurs pratiquent cette culture et se partagent les parcelles disponibles pendant la saison. Les récoltes successives permettent aux producteurs de répondre à la demande du marché. « Cette période est favorable à cette culture. L'eau est disponible et nous pouvons effectuer plusieurs cycles pendant la saison », explique Rajanto, cultivateur de cresson.

Dès cinq heures du matin, les cultivateurs rejoignent leurs parcelles pour commencer la vente de leur production aux marchands et aux habitants des environs. Malgré le froid matinal, ils assurent également l'entretien des cultures et la récolte jusqu'à neuf heures.

Dépenses

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour développer son activité, Rajanto loue deux rizières pour 450 000 ariary pendant la saison. Entre mars et août, il réalise trois à quatre cycles de culture. Sa production est ensuite destinée principalement aux vendeurs qui viennent s'approvisionner directement auprès de lui.

Auprès des marchands, Rajanto vend une toile de jute de cette production entre 15 000 et 20 000 ariary. Le prix varie selon que le sac est fourni par le marchand ou par le producteur. Une partie de sa récolte est également vendue directement aux habitants des environs à 500 ariary la botte, pour la consommation familiale ou l'alimentation des volailles.

Mais cette activité nécessite plusieurs dépenses et un suivi régulier. Les cultivateurs doivent assurer le renouvellement de l'eau des rizières et utiliser des insecticides pour lutter contre les petits insectes qui attaquent les plants. Ces traitements font partie des étapes nécessaires pour préserver la qualité de la récolte.

Avec plusieurs producteurs présents dans les rizières de la capitale, la culture du cresson anime un circuit économique local reliant cultivateurs, vendeurs et consommateurs. De la parcelle jusqu'au marché, cette production saisonnière participe à l'approvisionnement en légumes frais d'Antananarivo.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.