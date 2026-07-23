Madagascar: Football - Coupe du pays - Demi-finales à l'issue imprévisible

Les demi-finales de la Coupe de Madagascar se sont déroulées hier au By-Pass. FC Rouge a défait Cosfa et AS Sainte-Anne a écarté Wagner FC d'Androy.

Choc final pour un ticket continental. Après de rudes épreuves, deux clubs ayant évolué ces deux dernières saisons en Pure Play Football League ont validé leur billet pour la finale de la YAS Coupe de Madagascar. FC Rouge a éliminé, par 3-1, Cosfa hier en fin d'après-midi au By-Pass.

Les Militaires ont imposé leur jeu à l'entame de la rencontre, tandis que les Rouges ont assuré la défense et ont profité de leurs rares contre-attaques. Le gardien de but, Dannic, a pu sauver le troisième coup franc placé par l'attaquant du Cosfa, Toky, dans la lucarne du premier poteau (29e). Quelques minutes plus tard, Ismaël a ouvert le score de la tête et s'est offert le premier but pour FC Rouge, sur un corner lancé par Pito. Dans un cafouillage, le portier Dannic ainsi que quelques défenseurs ont pu sauver le but de l'égalisation des Militaires à la fin de la première période.

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Cosfa a poursuivi sa pression au retour des vestiaires. La frappe du Barea Toky a été captée par Dannic (52e). Si les Militaires ont bombardé avec des attaques incessantes, les Rouges ont réagi de leur côté par des contre-attaques rapides. Le match a été très rythmé. Les Jaunes sont arrivés à égaliser à la suite d'un coup franc centré par Riva, et Toky a assuré l'égalisation de la tête au poteau opposé (66e). FC Rouge n'a pas encore dit son dernier mot à vingt minutes du coup de sifflet final.

Le gardien de but du Cosfa, Fetra, a été surpris et n'a pu rien faire face au tir de loin puissant de Rina (72e). En contre-attaque, Leon a raté sa passe décisive pour le but du K.-O. Tojo Kely a, à son tour, tué le match à la 90e minute. Il a marqué de la tête au deuxième poteau (3-1).

Au bout du suspense

AS Sainte-Anne a, pour sa part, écarté Wagner FC 4-3 en prolongation lors de la première demi-finale, très disputée. Les deux équipes ont été dos à dos. L'équipe de Bongatsara a imposé son rouleau compresseur dès l'entame du match et a marqué deux buts précocement. L'équipe d'Androy, propulsée en demi-finale après deux victoires par forfait contre Fosa Juniors FC et Ajesaia, s'est montrée résistante. FC Wagner est arrivé à égaliser 2 partout dans le temps additionnel de la première période, sur un but signé Marco (45e+2).

Sainte-Anne a pris le dessus grâce au but inscrit par Daurlin (65e), qui a été égalisé, 3 partout, grâce à la réalisation de Pascal, ancien expatrié des Seychelles, à deux minutes de la fin du temps réglementaire (88e). Le club de Bongatsara, qui a dominé dans les cinq dernières minutes, a beau chercher le but de la victoire dans le temps additionnel, mais en vain. Le score est resté inchangé à la fin de la première période de la prolongation, malgré les nombreux tirs menaçants de l'AS Sainte-Anne.

Babangy a finalement été l'auteur du quatrième but de la victoire de l'équipe de Bongatsara à la toute dernière minute. Le duel final entre AS Sainte-Anne et FC Rouge aura lieu samedi à l'Elgeco Plus Stadium, au By-Pass.