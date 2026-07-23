Madagascar: Toamasina - L'Unesco réhabilite le musée Vavitiana

L'Unesco renforce son soutien à Madagascar en accordant une aide de 120 000 dollars destinée à la réhabilitation du musée Vavitiana et des radios communautaires de Toamasina, gravement endommagés par le passage du cyclone Gezani. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison et la directrice du bureau régional de l'Unesco pour l'Afrique de l'Est, Louise Haxthausen, à Mahazoarivo.

Cette contribution permettra de restaurer le musée Vavitiana, situé dans le quartier d'Ampasimazava, ainsi que les stations de radio communautaires affectées par le sinistre. Inauguré en 2020 dans une ancienne maison créole rénovée, le musée est l'un des principaux lieux de conservation du patrimoine culturel de la région Atsinanana. Son nom rend hommage à Timasy Vavitiana, célèbre guérisseur du XVIIIe siècle, auquel ce site est historiquement associé.

Le musée conserve plus de 1 800 objets archéologiques, des collections photographiques de Jacques Faublée provenant du Musée d'ethnographie de Genève, ainsi que des expositions consacrées aux traditions Betsimisaraka, au patrimoine portuaire et à l'histoire de la traite négrière, notamment à travers la caverne des esclaves.

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Au-delà de cette aide financière, les échanges entre le Gouvernement malgache et l'Unesco ont porté sur plusieurs priorités nationales. Le Premier ministre a réaffirmé l'importance de l'éducation, notamment à travers la construction d'établissements scolaires et le développement de formations répondant aux besoins du marché de l'emploi.

Les discussions ont aussi porté sur le projet de création d'un musée dédié à la mémoire des victimes des événements de 1948 à Ampitifirana Ankatso. Les deux parties ont, par ailleurs, exprimé leur volonté d'intensifier leur coopération dans les domaines de la préservation de la biodiversité et de la promotion de la culture du bambou, considérée comme une solution durable face à la déforestation.

À travers cette nouvelle contribution, l'Unesco réaffirme son engagement aux côtés de Madagascar pour la préservation du patrimoine culturel, le renforcement des médias communautaires et le développement durable.