Madagascar: Baccalauréat 2026 - Des candidats victimes d'accident répondent présent

Un accident de la circulation impliquant neuf candidats originaires d'Antsirabe, en route vers leur centre d'examen à Miandrivazo, a été signalé lundi. Cet accident a perturbé le déroulement des épreuves pour les candidats concernés, dont certains ont été blessés.

Malgré cette situation, certains candidats pourront finalement poursuivre leur participation au baccalauréat. Ils seront autorisés à passer l'épreuve de philosophie prévue ce vendredi. Des dispositions particulières seront toutefois prises pour leur permettre de composer dans des conditions adaptées à leur situation. « Un sujet différent leur sera proposé afin de tenir compte de leur situation particulière », a indiqué hier une source autorisée.

Les cinq autres candidats impliqués dans l'accident ne pourront, en revanche, pas poursuivre les épreuves cette année. Leur état de santé ne leur permet toujours pas de reprendre les examens. Ils devront ainsi redoubler leur année.

Décision

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La décision permet donc aux candidats dont l'état de santé le permet de poursuivre leur parcours scolaire, tandis que les autres devront attendre une prochaine session pour reprendre les examens. Les candidats autorisés à composer passeront ainsi l'épreuve.

En parallèle, les mesures de sécurisation des épreuves restent renforcées. Le Pr Angelo Raherinirina rappelle que le principe de « tolérance zéro » est appliqué pour toutes les infractions. «Nous travaillons à assainir les examens afin de garantir des diplômes crédibles et de valoriser le mérite», souligne-t-il.