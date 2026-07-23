Madagascar: Basketball 3X3 - Nations League U23 - Les Ankoay filles montent sur le podium

Les Ankoay U23 ont terminé la troisième étape de la FIBA 3x3 Nations League sur une note encourageante au Botswana. Madagascar a remporté la deuxième place chez les filles, tandis que les garçons ont pris la quatrième position au terme d'une journée disputée.

Chez les filles, Madagascar a disputé la finale face à l'Égypte. Après un début difficile, les Ankoay ont progressivement remonté leur retard et ont même pris l'avantage 13-12. L'Égypte a toutefois repris les commandes dans les dernières minutes. Malgré cette défaite en finale, les filles terminent deuxièmes de l'étape, confirmant leur potentiel dans cette compétition internationale. Les garçons, eux, devront tirer les leçons de cette quatrième place, notamment sur l'efficacité offensive et la gestion des fins de match.

Chez les filles, pour la journée de mercredi, les Ankoay ont confirmé leur solidité en remportant deux victoires lors de la journée du 22 juillet. Face à l'Algérie, Madagascar s'impose par 19-12.

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La deuxième rencontre face à l'Angola a été beaucoup plus indécise. Les deux équipes se sont livrées à un véritable mano à mano jusqu'aux dernières secondes. Madagascar a longtemps conservé l'avantage avant de voir son adversaire revenir à hauteur. Les Ankoay ont finalement arraché la victoire 15-14, signant ainsi un deuxième succès en deux matches.