Madagascar: Basketball 3X3 - Nations League U23 - Les Ankoay filles montent sur le podium

23 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Les Ankoay U23 ont terminé la troisième étape de la FIBA 3x3 Nations League sur une note encourageante au Botswana. Madagascar a remporté la deuxième place chez les filles, tandis que les garçons ont pris la quatrième position au terme d'une journée disputée.

Chez les filles, Madagascar a disputé la finale face à l'Égypte. Après un début difficile, les Ankoay ont progressivement remonté leur retard et ont même pris l'avantage 13-12. L'Égypte a toutefois repris les commandes dans les dernières minutes. Malgré cette défaite en finale, les filles terminent deuxièmes de l'étape, confirmant leur potentiel dans cette compétition internationale. Les garçons, eux, devront tirer les leçons de cette quatrième place, notamment sur l'efficacité offensive et la gestion des fins de match.

Chez les filles, pour la journée de mercredi, les Ankoay ont confirmé leur solidité en remportant deux victoires lors de la journée du 22 juillet. Face à l'Algérie, Madagascar s'impose par 19-12.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La deuxième rencontre face à l'Angola a été beaucoup plus indécise. Les deux équipes se sont livrées à un véritable mano à mano jusqu'aux dernières secondes. Madagascar a longtemps conservé l'avantage avant de voir son adversaire revenir à hauteur. Les Ankoay ont finalement arraché la victoire 15-14, signant ainsi un deuxième succès en deux matches.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.