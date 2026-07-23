Madagascar: Moto- Camping ZL track 2 - Deux journées dédiées aux passionnés de deux-roues

Rendez-vous des passionnés et des curieux. Le club de moto Zulu, créé en 2016, organisera les 1er et 2 août la deuxième édition du « camping ZL Track » à Rangaina, près du Conteneur d'Ilafy. « L'objectif est de partager une expérience unique et de créer des liens autour de valeurs simples, la passion, le respect, l'aventure et la convivialité », a souligné le vice-président du Zulu, Haga Rabary-Ranovona. Plusieurs activités sont prévues durant ces deux jours.

Les intéressés se donneront rendez-vous au Badas à Andranobevava le 1er août à 10h pour se rendre à Rangaina en cortège. Sur place, ils pourront rouler sur une piste en terre de 800 mètres aménagée en boucle dans une forêt avec leur propre moto. Ils pourront également louer une dizaine de motos thermiques et électriques ou de quads, sous contrat de décharge en cas d'incident ou de dégâts matériels. Ce sera ainsi une occasion de tester des motos électriques puissantes.

Il y aura aussi une séance d'initiation assurée par deux moniteurs. La piste sera sécurisée et balisée par Madauto, qui sera présent avec l'une de ses équipes professionnelles. Les participants pourront réserver des tentes fournies par Tana Camping Club, professionnel en la matière.