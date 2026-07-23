Madagascar: Live stage II - Denise et Jaojoby dans un duo inédit

Live Stage II réunit, le 31 juillet, deux grandes figures de la musique malgache, Denise et Jaojoby, pour une soirée musicale intimiste et exceptionnelle.

Deux légendes de la musique malgache, une même scène et une soirée placée sous le signe de l'émotion. Le vendredi 31 juillet 2026 à 19 heures, La Balançoire accueillera Live Stage II, un concert réunissant Denise, la Queen de la musique malgache, et Jaojoby, le Roi du Salegy. À travers leurs oeuvres et leurs carrières respectives, les deux artistes ont marqué plusieurs générations et continuent de faire rayonner la musique malgache.

La soirée mettra en lumière deux univers musicaux distincts. Denise développe un style moderne qui mêle la soul, le RnB et l'électro à des instruments traditionnels de Madagascar.

Dialogue

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De son côté, Jaojoby s'appuie sur le salegy, un rythme ternaire traditionnel, très rapide et énergique, particulièrement associé à la danse et à la fête. Cette rencontre promet ainsi un dialogue entre modernité et tradition, porté par deux identités musicales fortes.

Créé par Lagence, Live Stage propose une expérience musicale premium en réunissant les plus grands artistes malgaches dans un cadre privilégié, propice à la proximité, au partage et à l'émotion. Pensé comme un concept de concerts intimistes, le rendez-vous mise sur la proximité entre les artistes et le public. Dans un cadre élégant et chaleureux, les spectateurs pourront vivre une expérience musicale privilégiée, au plus près de deux figures incontournables du patrimoine musical national.

Après une première édition saluée par le public, avec Fanja Andriamanantena, cette deuxième édition entend confirmer l'ambition de Live Stage de devenir un rendez-vous incontournable de la scène culturelle malgache.