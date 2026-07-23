Madagascar: Revyrevy Mody Masoandro - Une pléiade d'artistes sur une même scène

Après trois éditions, Revirevy Mody Masoandro poursuit son chemin avec une ambition renforcée : faire résonner davantage les voix des artistes sur une même scène. Le rendez-vous annuel revient ainsi pour sa quatrième édition, le 26 juillet au CCI Ivato avec trois formations qui ont profondément marqué la musique malgache : Mahaleo, Samoëla et Lolo sy ny Tariny. Une affiche qui ne change pas, une formule qui a déjà trouvé son public et un concept qui répond aux nombreuses demandes des passionnés.

Cette quatrième édition accordera une place plus importante aux interprétations communes. Plusieurs titres de Samoëla, de Mahaleo et de Lolo sy ny Tariny seront ainsi partagés sur scène, en plus des répertoires propres à chaque groupe.

« La collaboration entre nous, artistes, est vraiment importante. Elle permet au public de se retrouver dans nos chansons. C'est cela, notre objectif », souligne Dama du groupe Mahaleo. Pour lui, cette complicité entre artistes se ressent également auprès du public : « Quand il y a cette union et cette entente entre nous, artistes, elle se transmet au public. Le véritable sens est de faire vivre les paroles des chansons, car aujourd'hui, il devient difficile de prendre le temps de les écouter ».

Festif et populaire

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Le choix de maintenir les mêmes artistes répond à une formule qui fonctionne. Les trois formations ont déjà leurs nombreux fidèles, mais aussi un public qui réclame leur retour. Le concept reste ainsi au coeur du rendez-vous et entend satisfaire les attentes des spectateurs. Le répertoire sera toutefois adapté aux préférences du public. « Pour une fête populaire, il faut forcément proposer un Top 10 ou un Top 15 des chansons que les gens aiment, puis en choisir une, deux ou trois selon nos envies», explique Samoëla.

Il précise que le spectacle promet d'être festif et populaire, sans pour autant se présenter comme une nouveauté. « Pour nous, au sein de Samoëla, c'est déjà la quatrième fois que nous participons à cette aventure. Nous sommes là pour offrir un bon moment, car c'est une fête populaire qui répond aux attentes du public», affirme-t-il.

Les préparatifs sont déjà en cours avec des répétitions communes entre les trois formations. « Nous avons répété hier. La répétition s'est faite ensemble, tandis que chaque groupe reste bien organisé de son côté », précise Samoëla. L'objectif est de proposer un spectacle à la fois beau et festif, en conservant l'identité musicale de chacun tout en renforçant les moments de partage.

Au-delà de la musique, Revirevy Mody Masoandro porte également une volonté de valoriser la culture malgache. Benny, du groupe Lolo sy ny Tariny, insiste sur l'importance de cette démarche : « L'idée fondamentale est de préserver et de mettre toujours en valeur la culture à travers les artistes, les institutions socioculturelles et les initiatives qui sont soigneusement organisées. Nous remercions ceux qui s'investissent, car ce ne sont pas seulement les artistes qui font vivre cette culture : c'est aussi l'affaire de chacun d'entre nous ».

Pour Dama : « Cette rencontre est également une occasion de redonner toute sa place aux paroles dans la musique ». Il rappelle que les artistes doivent aller au-delà de la simple recherche de notoriété et proposer des oeuvres porteuses de sens. Le répertoire de cette quatrième édition sera ainsi guidé par ce qui se ressentira sur scène, avec une attention particulière portée aux chansons communes.