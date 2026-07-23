Madagascar: Divertissement - Braderie et karting délogés

23 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Les nouveaux responsables de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga ont apporté de nouvelles réformes au sein de la municipalité. Désormais, les activités lucratives, notamment les braderies et les séances de karting, seront définitivement organisées sur des espaces communaux dédiés, situés devant la direction régionale des sports ainsi que devant le collège Notre-Dame, dans le fokontany de Mangarivotra.

Cette décision intervient après l'incident survenu la semaine dernière devant le bureau des Postes à Mahajanga Be. Les deux organisateurs de ces événements ont décidé d'investir en même temps la place et commencé à mettre leur matériel, ce qui a provoqué un incident.

Pour régler la situation, le président de la délégation spéciale de Mahajanga et sa première collaboratrice ont alors réuni les deux organisateurs afin de trouver un accord. Il avait été convenu que la braderie serait déplacée devant l'espace communal situé en face de la direction régionale de la jeunesse et des sports, près du fokontany de Manga.

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Toutefois, les responsables de la braderie ont changé d'avis et sont revenus devant le bureau des Postes. Face à cette situation, la commune a décidé de déplacer l'événement de karting en face de Notre-Dame afin d'éviter tout conflit et de préserver l'ordre public.

De plus, la municipalité a tranché que l'espace devant la Poste ne pourra plus accueillir des activités de braderie. Ce, afin de protéger le jardin municipal et les infrastructures existantes contre d'éventuels dommages que pourrait engendrer ce type d'événement, conformément à l'arrêté de 2020 qui définit l'organisation et l'utilisation de cette zone administrative.

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