Madagascar: Ambohimanambola - La famille de Ny Aina privilégie la thèse du meurtre

La noyade a été avancée comme cause du décès d'un étudiant de 22 ans retrouvé dans la rivière Ikopa, mais sa famille dénonce un meurtre.

Deux versions s'opposent autour du décès de Ny Aina Liantsoa Andrimasinavalona, étudiant de 22 ans retrouvé dans la rivière Ikopa le lundi 20 juillet, après six jours de recherches. Sa famille, domiciliée à Ambohimanambola, est convaincue qu'il a été victime d'un meurtre.

« On l'a frappé avant de le jeter à l'eau. Sa tête était gonflée et du sang sortait encore de ses oreilles et de sa bouche », affirme un proche. Selon eux, les ecchymoses visibles sur ses tempes prouvent qu'il a subi des violences. Sa fiancée, étudiante en médecine, raconte : « Comme chaque soir, il est venu me chercher et m'a raccompagnée chez moi. Avant de partir, il m'a dit qu'il m'enverrait un SMS dès qu'il serait rentré. Mais je n'ai jamais reçu de message. J'ai essayé de l'appeler, personne n'a répondu. »

Un professeur de Ny Aina confirme : « C'était son habitude de raccompagner cette jeune femme chaque soir. Ce mercredi, il devait rentrer vers 19 h 30. À 20 h, nous avons reçu un appel signalant sa disparition. Nous avons cherché toute la nuit, sans succès. »

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Un premier rapport

La famille, venue d'Antsirabe pour assister à sa soutenance prévue le lendemain, s'est rapidement inquiétée.

« Si vraiment il était mort dès le mercredi, son corps aurait dû être bien plus abîmé. Mais ce n'était pas le cas. Nous pensons qu'il a été retenu quelque part, frappé, puis jeté à l'eau le samedi soir », poursuit un membre de la famille. Les proches disent avoir suivi toutes les étapes, jusqu'à l'autopsie, et restent persuadés qu'il s'agit d'un homicide.

Un premier rapport médical et policier avance pourtant une noyade comme cause du décès. Le document officiel précise que le corps a été retrouvé à Mahitsy, commune d'Alasora, et que l'examen médico-légal indique une mort par immersion. Les autorités ajoutent que l'enquête reste ouverte afin de déterminer les circonstances exactes.

Entre la thèse de la noyade retenue par les premiers examens et la conviction de la famille qu'il s'agit d'un meurtre, l'affaire Ny Aina suscite de vives interrogations. Les investigations se poursuivent pour tenter de faire toute la lumière sur ce drame qui choque la famille et les habitants d'Ambohimanambola.