Congo-Kinshasa: Dans un communiqué de presse - Le collectif pour l'UDPS originelle applaudit l'annonce du dialogue national inclusif

23 Juillet 2026
La Prospérité (Kinshasa)
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Le Collectif pour l'UDPS Originelle a appris, par voie de presse et des réseaux sociaux, la courageuse et patriotique décision prise par le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aller vers la tenue du dialogue qui mettrait face à face les filles et les fils de la République Démocratique du Congo. Et, dans cette perspective, le Collectif pour l'UDPS Originelle lui apporte un soutien inébranlable.

Le Collectif pour l'UDPS Originelle salue et félicite, en même temps, le Président de la République pour le niveau de son patriotisme l'ayant conduit à décider, courageusement, de l'organisation d'un dialogue national inclusif dans un format non prévu par la Constitution en vigueur.

Le Collectif pour l'UDPS Originelle se réjouit de cette courageuse initiative de convoquer le dialogue, laquelle initiative témoigne de tout l'amour qu'il porte pour le Congo et pour les Congolais, au-delà des invectives, des dénigrements, des accusations gratuites et de violentes stigmatisations tribalo-ethnico-provincialistes dont il a été l'objet, alors que depuis son accession à la magistrature suprême, il a fait appel aux collaborateurs de tous les horizons, y compris les anciens tortionnaires mobutistes et kabilistes 1 et 2.

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Le Collectif pour l'UDPS profite de cet élan patriotique de réconciliation pour demander au Camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Haute Autorité Politique de Référence du Parti, de procéder au rappel de toutes les éminences grises au-delà des rancoeurs et de l'égoïsme, pour la réunification de l'UDPS atomisée, afin de mettre tous les atouts de son côté pour faire face aux enjeux politiques qu'entraîne sa courageuse décision pour un dialogue national inclusif.

Le Collectif pour l'UDPS Originelle rappelle, enfin, que le dialogue national inclusif ne sous-entend pas AMNISTIE ni BLANCHISSERIE ni encore moins ENTÉRINEMENT DES HUMEURS des individus. Le dialogue national inclusif constitue un moment important de séparer le grain et l'ivraie, chacun devant répondre de ses actes.

Fait à Kinshasa, le 18 Juillet 2026.

LE COORDONNATEUR NATIONAL,

Felly FWAMBA MUBALAMATE

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