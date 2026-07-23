Congo-Kinshasa: Ebola - Judith Suminwa passe en première ligne dans la riposte de terrain !

« (...), à travers cette mission, le Gouvernement entend être au plus près des communautés touchées ainsi que des équipes soignantes et de l'ensemble des acteurs mobilisés dans la riposte. Il tient à saluer et à reconnaître la valeur de leur engagement, leur dévouement et leur courage aux côtés des malades, souvent dans des conditions difficiles, pour contenir la propagation de l'épidémie et sauver des vies », stipule, en toute clarté, un communiqué de presse de la Primature annonçant une mission officielle de la Première Ministre Judith Suminwa, dans la Grand Orientale, pour assurer, personnellement, le suivi de la riposte contre la 17ème épidémie d'Ebola. Lisez, ci-dessous, toutes les précisions utiles.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Première Ministre de la République démocratique du Congo va conduire une mission conjointe de haut niveau dans l'Espace Grande Orientale pour renforcer la riposte contre la maladie à virus Ebola

Kinshasa, le 22 juillet 2026-Face à la résurgence de la maladie à virus Ebola, le Gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme sa détermination à protéger les populations et à conduire, sous son leadership, une riposte rapide, coordonnée et efficace contre cette épidémie.

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Dans ce cadre, Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre de la République démocratique du Congo, va conduire, le 23 juillet 2026, une mission conjointe de haut niveau à Kisangani, dans la province de la Tshopo, puis à Bunia, Mungwalu et Rwampara, dans la province de l'lturi, épicentre de l'épidémie. Elle sera accompagnée des représentants des États-Unis, du Système des Nations Unies ainsi que des principaux partenaires engagés dans la riposte.

Cette mission vise à réaffirmer le leadership du Gouvernement dans la lutte contre Ebola, à renforcer la coordination avec les partenaires techniques et financiers et à permettre aux décideurs de haut niveau d'apprécier les réalités du terrain afin de consolider les actions de prévention, de surveillance et de prise en charge des populations affectées.

À travers cette mission, le Gouvernement entend être au plus près des communautés touchées ainsi que des équipes soignantes et de l'ensemble des acteurs mobilisés dans la riposte. Il tient à saluer et à reconnaître la valeur de leur engagement, leur dévouement et leur courage aux côtés des malades, souvent dans des conditions difficiles, pour contenir la propagation de l'épidémie et sauver des vies.

Cette démarche traduit la volonté commune de la République démocratique du Congo et de ses partenaires d'intensifier les efforts pour maîtriser l'épidémie, protéger les populations et renforcer durablement la sécurité sanitaire du pays.