Ile Maurice: Une étudiante porte plainte plusieurs mois après les faits

Une étudiante de 19 ans a porté plainte à la police, alléguant avoir été victime d'une agression sexuelle dans une maison d'hôtes située à proximité du Beau Plateau Hall, à Cottage. Les faits dénoncés remonteraient au mois d'octobre 2025.

La jeune femme explique qu'elle avait fait la connaissance d'un homme de 33 ans, employé comme receveur d'autobus, sur Facebook durant le mois de juillet 2025. Après plusieurs échanges en ligne, ils avaient convenu de se rencontrer à Goodlands, près de Super U.

Les deux se seraient ensuite rendus dans une maison d'hôtes de Cottage. Une fois dans une chambre, l'homme aurait commencé à lui caresser les mains, le visage et les bras. La jeune femme affirme lui avoir clairement demandé d'arrêter, mais celui-ci aurait ignoré son refus.

Le trentenaire se serait ensuite déshabillé avant de lui retirer de force son pantalon et ses sous-vêtements. Malgré, selon elle, sa résistance et ses demandes répétées pour qu'il cesse, il aurait eu un rapport sexuel avec elle pendant une vingtaine de minutes.

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La victime explique avoir été paralysée par la peur, incapable de se défendre, affirmant que l'homme avait pris le dessus sur elle. Elle dit avoir ressenti d'importantes douleurs à ses parties intimes à la suite des faits.

Après avoir quitté la maison d'hôtes, la jeune femme indique n'avoir parlé de cette affaire à personne et n'avoir plus eu de contact avec le suspect. Ce n'est que récemment qu'elle s'est rendue à la police pour dénoncer les faits. Elle a déclaré être en mesure de conduire les enquêteurs jusqu'au lieu où l'agression présumée se serait produite.

Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire et de retrouver le suspect.