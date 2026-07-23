Ile Maurice: Arvin Boolell insiste sur l'importance de l'hydrographie pour l'économie bleue

Le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a salué l'introduction du Mauritius Hydrographic Services Bill, qu'il considère comme un texte «stratégique, essentiel et opportun» pour faire de Maurice un grand État océanique. Lors de son intervention, il a rappelé que plus de 99 % des importations et exportations mauriciennes transitent par voie maritime, faisant du transport maritime «l'épine dorsale» de l'économie nationale. Selon lui, des données hydrographiques précises sont indispensables pour assurer la sécurité de la navigation, développer les infrastructures portuaires et renforcer l'économie bleue.

Arvin Boolell a également exprimé sa reconnaissance envers le Japon, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), et l'Inde pour leur soutien au développement des capacités hydrographiques de Maurice. Il a rappelé que le Memorandum of Understanding sur l'hydrographie signé en 2005 avec l'Inde a permis la réalisation de levés marins, la production de cartes nautiques et la formation d'officiers mauriciens.

Le ministre a souligné que Maurice, classé 20e au monde parmi les États côtiers, selon l'étendue de sa juridiction maritime, doit désormais renforcer son autonomie. Il a indiqué que la République, partie prenante à la Convention SOLAS (Safety of Life at Sea), a l'obligation de fournir des services hydrographiques conformes aux normes de l'Organisation hydrographique internationale. Selon lui, le futur Mauritius Hydrographic Services jouera un rôle majeur dans la pêche, l'aquaculture, la protection marine, les énergies renouvelables, la résilience climatique et le développement du port. Il a aussi insisté sur la nécessité de former des spécialistes et d'assurer une structure professionnelle dédiée afin de soutenir durablement la souveraineté maritime du pays.