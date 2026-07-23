Ile Maurice: Des employés alertent le Premier ministre sur la procédure de départs

La restructuration des effectifs engagée à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) continue de susciter des interrogations. Après la résiliation des contrats d'une vingtaine d'employés, des salariés de la station nationale ont adressé un cinquième courrier au Premier ministre, Navin Ramgoolam, afin d'exprimer leurs préoccupations quant aux modalités de mise en oeuvre de cette réorganisation.

Les signataires précisent qu'ils ne remettent pas en cause le principe d'une restructuration de l'organisme public. Ils demandent toutefois que l'exercice se déroule dans le strict respect du Workers' Rights Act 2019, ainsi que des principes de transparence, d'équité et de bonne gouvernance.

Leur principale interrogation porte sur les documents remis aux employés concernés. Selon eux, ceux-ci ont reçu à la fois une lettre mettant fin à leur contrat de travail et un Compromise Agreement proposé en vertu de l'article 16 de la législation du travail. Les salariés estiment que ces deux documents semblent reposer sur des fondements différents. D'un côté, une décision de mettre fin au contrat dans le cadre de la restructuration ; de l'autre, un accord présenté comme résultant d'un consentement mutuel entre l'employeur et l'employé.

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Les auteurs du courrier s'interrogent ainsi sur la portée du consentement demandé aux salariés, estimant que cette question mérite d'être clarifiée. Les employés soulèvent également la question des informations financières communiquées avant toute signature.

Ils affirment que certains documents mentionnés dans l'accord, notamment une annexe détaillant le calcul des indemnités proposées, ne leur auraient pas été remis à signature. Ils demandent qu'un relevé détaillé leur soit fourni, comprenant notamment les salaires dus, le paiement du préavis, les congés accumulés, les éventuels bonus, les droits statutaires ainsi que les déductions appliquées.

Les signataires souhaitent également que chaque employé puisse bénéficier d'un avis juridique indépendant avant toute décision. Ils demandent par ailleurs davantage d'explications sur les critères ayant conduit à la sélection des postes concernés par la restructuration, la méthodologie retenue à la suite de l'audit des Ressources humaines ainsi que les alternatives qui auraient pu être envisagées.

Silence radio à la station

À ce stade, la MBC n'a pas publié de nouvelle réaction. Dans son communiqué du 20 juillet, la direction expliquait que cette restructuration s'inscrivait dans un programme de modernisation destiné à mettre en oeuvre les recommandations d'un audit des Ressources humaines, avec pour objectif d'adapter progressivement l'organisation et les effectifs aux besoins actuels et futurs de l'institution.

La direction précisait qu'au cours de cette étape du processus, la situation d'une quarantaine d'employés avait été examinée, qu'une quinzaine avaient été confirmés dans leur emploi, que certains bénéficieraient d'un Performance Improvement Plan et qu'une vingtaine de contrats avaient été résiliés. Elle indiquait également que chaque dossier avait fait l'objet d'un examen individuel, dans le respect des procédures applicables et des obligations légales.

La MBC ajoutait que les employés concernés bénéficieraient de l'indemnisation maximale prévue par la législation et qu'ils avaient été invités à faire examiner le Compromise Agreement par leur conseiller juridique ou par le Labour Office avant toute signature. La direction avait enfin indiqué qu'elle ne commenterait pas les situations individuelles afin de respecter la vie privée des personnes concernées.

De leur côté, les employés estiment que plusieurs questions demeurent sans réponse. Dans leur démarche, ils demandent au gouvernement de veiller à ce que chaque salarié dispose de toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision et puisse exercer ses droits dans un cadre qu'ils souhaitent pleinement transparent et conforme aux dispositions légales.