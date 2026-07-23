Ile Maurice: Début des travaux de l'autoroute M4 cette année

La construction de l'autoroute M4, projet d'infrastructure majeur reliant le nord, l'est et le sud de l'île, devrait débuter cette année et s'achever dans un délai de 30 mois. Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a annoncé le projet lors d'une visite de site sur les principaux points du tracé prévu, long de 30 kilomètres, hier.

L'annonce a été faite en présence du haut-commissaire de l'Inde, Anurag Srivastava, et de représentants de la Banque d'import-export de l'Inde (Exim Bank), qui apporte son soutien financier. La délégation a parcouru l'intégralité du tracé, qui traverse notamment Forbach, Rivière-du-Rempart, Pont-Blanc, Constance, Bonne Mère, Clemencia et Bel-Air-Rivière-Sèche.

Une enveloppe initiale de Rs 2 milliards a été prévue dans le Budget 2026-2027, le reste du financement étant assuré par le Programme spécial de soutien économique de l'Inde à Maurice. L'autoroute M4 représente le projet le plus important de ce programme de 680 millions de dollars américains, avec un investissement estimé à environ 220 millions de dollars américains. Ce programme plus vaste comprend des subventions et des financements mixtes destinés à soutenir huit grands projets d'infrastructure à travers le pays.

Forbach - Bel-Air en 30 minutes

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Actuellement, le trajet de 30 kilomètres entre Forbach et Bel-Air prend jusqu'à deux heures et demie en conditions de circulation normales. Une fois achevée, l'autoroute M4 devrait réduire le temps de trajet entre le Nord, l'Est et le Sud à environ 30 minutes.

L'autoroute M4 sera la première construite dans l'Est. Le ministre Gunness a souligné que ce projet profitera grandement aux communautés locales, tout en améliorant le réseau routier national et en favorisant le développement économique le long de son tracé.

L'appel d'offres et l'évaluation technique seront menés en Inde, tandis que la Road Development Authority se chargera de l'évaluation financière. Le projet a été conçu en accordant une importance primordiale au développement durable. Le ministre Gunness a précisé que, bien que le concept du projet remonte à 2009-2010, des contraintes de financement ont retardé sa mise en oeuvre jusqu'à l'obtention du soutien de l'Inde. Interrogé sur le passage du projet à travers les champs de canne à sucre, le ministre Gunness a confirmé que l'acquisition des terres était terminée. La majorité des terres concernées appartenaient à des entreprises sucrières privées et non à de petits exploitants agricoles.

Le haut-commissaire Srivastava a quant à lui souligné que l'autoroute M4 est une initiative phare du Plan de relance économique annoncé lors de la visite du Premier ministre Navin Ramgoolam en Inde en septembre. Cette autoroute devrait améliorer la qualité de vie des citoyens, faciliter l'activité économique et contribuer aux objectifs de développement à long terme de Maurice.