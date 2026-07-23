Ile Maurice: Un skipper affirme avoir été contraint de transporter de la drogue

23 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une affaire particulièrement troublante fait actuellement l'objet d'une enquête policière après les allégations d'un jeune skipper de 28 ans, habitant Palma, Quatre-Bornes. Ce dernier affirme avoir été victime d'un enlèvement, d'agressions physiques et de menaces à l'aide d'armes à feu dans la soirée du lundi 20 juillet.

Selon sa déposition consignée au poste de police mardi matin vers 7 h 26, le jeune homme se trouvait à son domicile lorsqu'il aurait reçu la visite de deux individus qu'il connaît sous les prénoms de «Nishay» et «Mame». Les deux hommes auraient été accompagnés de plusieurs autres personnes circulant à bord d'une BMW noire dont le numéro d'immatriculation n'a pu être relevé.

La victime soutient avoir été forcée à monter dans le véhicule contre son gré. Alors que la voiture se dirigeait vers la plage publique de Bain-des-Dames, elle aurait été violemment agressée par les occupants. Toujours selon ses déclarations, ses ravisseurs lui auraient demandé de participer au transport de drogue. Face à son refus, ils lui auraient confisqué son téléphone portable.

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Le groupe se serait ensuite rendu à Montagne Zako, à Pointe-aux-Sables. C'est à cet endroit que le skipper affirme avoir constaté que les deux principaux suspects étaient armés de pistolets, l'un de couleur grise et l'autre noire. Il allègue également que l'un des individus a tiré deux coups de feu en l'air avant de le menacer.

Craignant pour sa vie, le jeune homme affirme avoir supplié ses agresseurs de le relâcher. Il leur aurait alors proposé une somme de Rs 300 000 en échange de sa liberté. Les suspects auraient accepté avant de le reconduire à son domicile.

Blessé lors de cette mésaventure, il s'est rendu à l'hôpital Victoria à Candos pour recevoir des soins médicaux. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver les auteurs présumés de ces actes.

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