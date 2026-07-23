Ile Maurice: Le parking d'Air Mauritius démoli, celui de Rogers prochainement ciblé

Une nouvelle page se tourne dans le réaménagement du centre-ville de Port-Louis. Après la démolition du bâtiment qui abritait le restaurant KFC de la rue La Chaussée et celle des structures accueillant les marchands ambulants au-dessus du Ruisseau du Pouce, c'est désormais le parking jouxtant le bâtiment d'Air Mauritius qui a été rasé.

L'intervention, menée en quelques jours seulement, a surpris de nombreux employés et commerçants du quartier. Plusieurs d'entre eux disent ne pas s'attendre à voir les travaux avancer avec une telle rapidité. Au-delà de l'effet de surprise, cette démolition marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de recommandations formulées depuis près de deux décennies afin de libérer les cours d'eau, drains et canaux de la capitale.

Le parking figurait déjà parmi les structures ciblées dans le rapport du Fact-Finding Committee, présidé par l'ancien juge Bhushan Domah et publié en 2008 à la suite des inondations meurtrières survenues cette année-là. Le comité préconisait le retrait des constructions empiétant sur le Ruisseau du Pouce, citant notamment les parkings desservant les bâtiments de Rogers et d'Air Mauritius, ainsi que le bâtiment alors occupé par KFC, construit au-dessus d'un autre cours d'eau.

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Cinq ans plus tard, les inondations éclair du 30 mars 2013, qui avaient coûté la vie à 11 personnes à Port-Louis, ont conduit à une nouvelle enquête judiciaire. Dans ses recommandations rendues publiques le 29 décembre 2015, la Senior Magistrate, Ida Dookhy Rambarun, avait dénoncé la multiplication des constructions érigées sur les ruisseaux, drains et canaux de la capitale. Parmi les ouvrages visés figuraient notamment les parkings aménagés à proximité des bâtiments d'Air Mauritius et de Rogers, le bâtiment qui abritait le KFC de la rue La Chaussée, ainsi que les structures installées sur le Ruisseau du Pouce pour accueillir les marchands ambulants.

Une opération appelée à se poursuivre

Pendant plusieurs années, ces recommandations sont restées sans véritable suite.

En janvier 2023 ,la municipalité de Port-Louis avait ordonné la démolition du bâtiment qui abritait le KFC de la rue La Chaussée. En 2024, les marchands ambulants avaient ensuite été relocalisés avant la démolition des structures recouvrant le Ruisseau du Pouce. Avec la disparition du parking longeant le cours d'eau, un nouvel ouvrage identifié depuis longtemps comme un obstacle potentiel à l'écoulement des eaux est retiré.

Sollicitée, la lord-maire de Port-Louis, Christelle Pondard, confirme que cette opération s'inscrit dans un programme plus large visant à appliquer les recommandations formulées après les inondations de 2008 et de 2013. Elle annonce d'ailleurs que le parking de Rogers sera le prochain à être démoli.

«Nous avons déjà passé un accord avec Rogers et les documents nécessaires ont été signés. La démolition débutera dès que celle du parking d'Air Mauritius sera terminée. Ce n'est plus qu'une question de temps. La toiture du parking de Rogers a déjà été retirée et la municipalité a pris possession des lieux afin d'entamer les travaux», explique la lord-maire.

Selon elle, les entreprises concernées ont déjà pris les dispositions nécessaires pour relocaliser leurs places de stationnement. «Nous ne voulons pas revivre l'épisode tragique de 2013. Ces recommandations doivent être appliquées», insiste Christelle Pondard. En tout cas, l'objectif est de rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales afin de réduire les risques d'inondation dans le centre-ville, un enjeu régulièrement soulevé dans les différents rapports d'enquête publiés après les catastrophes de 2008 et de 2013.