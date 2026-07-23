Ile Maurice: Une enquête pour traite d'êtres humains débouche sur des soupçons de maison de prostitution

Une importante opération menée par le Central Criminal Investigation Department, ce mercredi, dans une villa située sur la route côtière de Trou-aux-Biches, a permis de mettre au jour des activités présumées de prostitution. Initialement ouverte pour des soupçons de traite d'êtres humains, l'enquête a finalement pris une autre tournure.

Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs ont investi Star Villa, également connue sous le nom de Villa Lotus. Sur place, ils ont été accueillis par une femme de 33 ans, présentée comme la gérante de l'établissement.

Au cours de la fouille, les policiers ont surpris un jeune homme de 25 ans et une femme de 39 ans dans une chambre de la villa. Interrogé, le jeune homme a déclaré avoir payé Rs 2 000 à la réception afin d'avoir une relation sexuelle avec la trentenaire. Cette dernière a, pour sa part, expliqué aux enquêteurs qu'elle traversait une grave crise financière et qu'elle s'était tournée vers cette activité pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Les enquêteurs ont saisi un préservatif scellé, un tube de lubrifiant, une somme de Rs 4 200 retrouvée à la réception, un registre couvrant la période du 1er février au 21 juillet ainsi qu'un enregistreur vidéo (DVR) utilisé pour le système de vidéosurveillance de la villa.

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Trois autres femmes ont également été retrouvées dans une chambre située à l'arrière de la réception. Elles ont déclaré exercer comme travailleuses du sexe et ont été entendues par les enquêteurs.

À l'issue des premières investigations, les policiers ont conclu qu'aucun élément ne permettait de confirmer les soupçons initiaux de traite d'êtres humains. En revanche, les faits recueillis ont conduit à l'ouverture d'une enquête pour tenue d'une maison de prostitution (Brothel Keeping) et sollicitation à des fins immorales.

Deux femmes présentées comme gérantes de l'établissement, de 33 ans et 55 ans, ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Elles ont toutefois été remises en liberté sous conditions et devront répondre aux convocations de la police dans le cadre de la poursuite de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ampleur des activités exercées au sein de cette villa.