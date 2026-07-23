Sénégal: Neemba livre 13 engins Caterpillar à SFTP Civil pour renforcer les capacités du secteur des infrastructures

Cérémonie de livraison de 13 engins Caterpillar par Neemba Sénégal à SFTP Civil pour renforcer les capacités du secteur des infrastructures

Neemba Sénégal a officiellement remis, ce jeudi 23 juillet 2026 à son agence de Sangalkam, une flotte de 13 équipements Caterpillar à SFTP Civil, entreprise spécialisée dans les infrastructures et les services miniers. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Pierre Fonkenell, Directeur Pays de Neemba Sénégal, de M. Yamadou Diallo, Directeur de SFTP Mining, du Dr Ibrahima Diao, Directeur technique de SFTP Civil, ainsi que de plusieurs responsables des deux entreprises.

Les intervenants ont salué un partenariat de plus de vingt ans, fondé sur la confiance, l'accompagnement technique et une ambition commune de contribuer au développement des infrastructures au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.

Une flotte de 13 engins pour renforcer les capacités opérationnelles

À travers cette livraison de 13 nouvelles machines Caterpillar, Neemba Sénégal et SFTP Civil franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration. La flotte comprend notamment des pelles hydrauliques, des chargeuses, des tractopelles, des niveleuses et des bulldozers destinés aux besoins opérationnels de SFTP Civil.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces équipements seront mobilisés dans différents domaines d'intervention de l'entreprise, notamment le terrassement, la construction routière, le génie civil, l'exploitation de carrières et l'aménagement. Ils viendront renforcer les capacités opérationnelles de SFTP Civil sur ses différents chantiers au Sénégal et dans la sous-région.

Prenant la parole, Pierre Fonkenell, Directeur Pays de Neemba Sénégal, a rappelé que cette acquisition dépasse largement le cadre d'une simple vente de matériels. Elle traduit, selon lui, « la qualité d'un partenariat qui a commencé il y a plus de vingt ans » et qui repose sur trois piliers : la confiance, l'accompagnement et l'exigence opérationnelle.

Un partenariat qui va bien au-delà de la livraison des machines

Le responsable de Neemba a insisté sur la valeur ajoutée du constructeur au-delà de la fourniture des engins.

« Accompagner un client ne signifie pas seulement livrer une machine. Cela commence par l'analyse du besoin, se poursuit avec la mise en service, puis avec le suivi des équipements, la maintenance, la disponibilité des pièces détachées et la recherche du meilleur coût d'exploitation sur toute leur durée de vie », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette approche illustre la volonté de Neemba d'établir avec ses clients des relations durables, fondées sur la proximité, la performance et la qualité du service.

Des partenariats industriels au service du développement africain

Pour Pierre Fonkenell, les grands projets d'infrastructures du continent ont besoin de partenaires industriels solides, implantés localement et capables d'assurer un accompagnement sur le long terme.

« Les grands projets africains ont besoin d'équipements fiables, mais aussi de services, de maintenance, de compétences locales et d'une présence de proximité », a-t-il souligné, réaffirmant l'engagement de Neemba Sénégal à accompagner le développement des activités minières, industrielles et des infrastructures dans la sous-région.

SFTP Civil mise sur l'investissement pour accélérer son développement

De son côté, Yamadou Diallo, Directeur de SFTP Mining, a indiqué que cette acquisition traduit la volonté du groupe de poursuivre ses investissements malgré un contexte économique exigeant.

« En investissant aujourd'hui dans le renforcement de notre parc matériel, nous faisons le choix de la confiance, de la performance et de l'avenir », a-t-il déclaré.

Présente au Sénégal, en Guinée, au Mali et en Côte d'Ivoire, avec une implantation prochaine en Gambie, SFTP Civil ambitionne de devenir un acteur régional de référence dans les secteurs des infrastructures et des services miniers.

Le dirigeant a également salué le partenariat avec Neemba, qu'il considère comme « un véritable partenaire de développement », ainsi que l'apport de la société sœur Corica et l'engagement des équipes techniques.

Le capital humain au cœur de la stratégie de SFTP Civil

Pour Yamadou Diallo, les investissements matériels ne peuvent produire leurs effets qu'avec des équipes compétentes.

« Les équipements les plus performants ne prennent tout leur sens qu'entre les mains d'hommes et de femmes engagés », a-t-il affirmé, insistant sur les efforts consentis par l'entreprise en matière de formation, de sécurité et de développement des compétences.

Il a rappelé que la vision de SFTP Civil est résumée par sa signature : « Savoir-faire local, standard mondial », avec l'ambition de contribuer durablement à la réalisation de routes, d'ouvrages d'art, de plateformes industrielles et d'autres infrastructures structurantes du continent.

Malgré un ralentissement du BTP, SFTP Civil reste ambitieuse

Interrogé en marge de la cérémonie, le Dr Ibrahima Diao, Directeur technique de SFTP Civil, a rappelé que le choix de Neemba repose sur la réputation mondiale de Caterpillar et sur un partenariat de confiance qui dure depuis plus de vingt ans.

Reconnaissant que le secteur sénégalais du BTP connaît actuellement un ralentissement, il a néanmoins assuré que l'entreprise poursuit plusieurs projets et continue de rechercher de nouveaux marchés afin d'accompagner sa croissance.

Selon lui, cette nouvelle flotte permettra à SFTP Civil de répondre simultanément à plusieurs chantiers, de renforcer ses collaborations avec l'État et les entreprises privées.

Présente au Sénégal depuis moins de deux ans, l'entreprise entend étendre davantage ses activités dans les différentes régions du pays avant de poursuivre son développement dans la sous-région.

À travers cette nouvelle acquisition, Neemba Sénégal et SFTP Civil réaffirment leur volonté commune d'investir dans des équipements de pointe, de développer les compétences locales et de contribuer à la réalisation d'infrastructures durables au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest.