Tunisie: Coupures d'électricité - Voici la liste complète des régions concernées dans tous le pays

Plusieurs régions tunisiennes seront concernées par des coupures tournantes d'électricité ce jeudi 23 juillet 2026, entre 11h00 et 17h00, a annoncé la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Dans plusieurs communiqués, la société indique qu'elle pourrait avoir recours à des coupures périodiques et intermittentes afin de préserver la sécurité et la continuité du système électrique, dans un contexte marqué par une forte demande énergétique.

Ces coupures concernent plusieurs zones réparties à travers différentes régions du pays, notamment dans le Grand Tunis, le Cap Bon, le Nord, le Nord-Ouest, le Centre, le Sahel et le gouvernorat de Sfax.

La STEG précise que cette mesure intervient en fonction de l'évolution de la situation du réseau électrique et des exigences d'équilibre entre la production et la consommation.

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La société souligne également que la période annoncée pourrait être dépassée selon les besoins du réseau, et que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis.

Elle appelle ainsi les citoyens, les administrations et les entreprises concernées à prendre les mesures préventives nécessaires.

La STEG rappelle par ailleurs que les listes communiquées ne sont pas définitives et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation.

Pour signaler tout incident ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter le service de la STEG au 71 239 222, ou utiliser les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.

Ces coupures interviennent alors que la Tunisie traverse une période de fortes températures, entraînant une hausse importante de la consommation électrique, notamment en raison de l'utilisation massive des climatiseurs et des équipements de refroidissement.

Face à la pression exercée sur le réseau, la STEG recourt à des opérations de délestage afin de maintenir l'équilibre entre la production disponible et la demande nationale.