Tunisie: Grand Tunis - Voici les zones concernées par les coupures d'électricité ce jeudi

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que plusieurs zones du Grand Tunis pourraient être concernées par des coupures tournantes d'électricité ce jeudi 23 juillet 2026, entre 11h00 et 17h00.

Dans un communiqué, la STEG explique que cette mesure intervient dans le cadre de la préservation de la sécurité et de la continuité du système électrique, en raison des exigences liées à l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.

Les coupures, qui seront opérées de manière intermittente, pourraient toucher plusieurs délégations et quartiers du Grand Tunis, notamment :

Fouchana ;

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El Mghira ;

Borj Cédria ;

Cité Ettadhamen ;

La Soukra ;

El Mourouj ;

Mégrine ;

Radès ;

Ezzahra ;

Hammam-Lif ;

Boumhel ;

Birine ;

Ariana ;

Douar Hicher ;

La Marsa ;

Borj El Oued ;

El Menzah ;

El Manar ;

Aïn Zaghouan ;

Jardins de Carthage ;

Ksar Saïd ;

Le Kram ;

La Goulette ;

Tébourba ;

La Jedaida ;

Sidi Thabet.

La société précise toutefois que la liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées selon l'évolution de la situation du réseau électrique.

La STEG indique également que la durée des coupures pourrait dépasser la plage horaire annoncée, en fonction des besoins d'équilibrage du réseau, tout en soulignant que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis.

Elle invite ainsi les citoyens et les entreprises concernées à prendre les mesures préventives nécessaires.

Pour toute urgence ou demande d'information, les clients peuvent contacter le service de la STEG au 71 239 222 ou utiliser les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.