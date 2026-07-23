Afrique: Cepex - Participation tunisienne au Salon MEDICA en Allemagne en novembre prochain

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) lance un appel aux entreprises tunisiennes opérant dans le secteur des industries et technologies médicales pour participer au Pavillon National Tunisien lors du salon MEDICA 2026. L'événement se tiendra à Düsseldorf, en Allemagne, du 16 au 19 novembre 2026. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet 2026.

Selon un communiqué du CEPEX, cette initiative vise à soutenir la présence des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux et à stimuler les opportunités d'exportation. Elle s'adresse aux acteurs clés des dispositifs médicaux, des équipements hospitaliers, des technologies de la santé, du diagnostic médical, des consommables, de la santé numérique et des services de soins.

Une vitrine mondiale incontournable

Considéré comme l'un des plus grands événements internationaux dédiés aux technologies médicales, le salon MEDICA rassemble chaque année des milliers d'exposants et de professionnels du monde entier, allant des fabricants et distributeurs aux investisseurs et représentants d'établissements de santé. L'événement constitue une plateforme privilégiée pour nouer des partenariats commerciaux et découvrir les dernières innovations du secteur.

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En rejoignant ce rendez-vous mondial, les entreprises tunisiennes pourront mettre en valeur leur savoir-faire et leurs produits auprès d'un public professionnel international, prospecter de nouveaux marchés, notamment sur le continent européen, tout en suivant de près les avancées en matière de santé numérique, de matériel médical et de solutions de diagnostic.

Profils recherchés et secteurs ciblés

Le CEPEX précise que la participation est ouverte à un large éventail d'acteurs de l'écosystème de la santé. Sont notamment concernés les fabricants de dispositifs médicaux, les fournisseurs d'équipements hospitaliers, les développeurs de solutions de diagnostic et d'imagerie médicale, ainsi que les producteurs de consommables médicaux. L'appel s'adresse également aux spécialistes de la santé numérique, de la télémédecine, du développement de logiciels de santé, des technologies de laboratoire, de la biologie médicale, de la réhabilitation et des services de soins innovants.

Véritable carrefour de l'innovation, le salon MEDICA s'impose comme une vitrine majeure pour la digitalisation, l'intelligence artificielle appliquée à la santé et les technologies médicales de pointe. Pour les entreprises tunisiennes, il s'agit d'un levier stratégique de premier plan pour accéder à de nouveaux marchés, transférer des technologies et concrétiser des partenariats à forte valeur ajoutée.