Tunisie: Université de Monastir - Lancement du premier master de recherche en économie bleue et durabilité environnementale

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir (ISBM), en partenariat avec plusieurs universités euro-méditerranéennes, a annoncé l'ouverture des candidatures pour la première promotion du master de recherche en « Économie bleue et durabilité environnementale », au titre de l'année universitaire 2026-2027.

Cette formation vise à développer des compétences spécialisées dans les domaines de l'économie bleue, du développement durable et de la protection de l'environnement marin. Le programme académique sera mis en oeuvre en partenariat avec des établissements universitaires européens et méditerranéens.

L'Institut a précisé que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 août 2026. Les candidats intéressés sont invités à consulter les conditions d'admission et les modalités d'inscription via le lien dédié ou en scannant le QR Code figurant sur l'annonce.

Ce master constitue un diplôme national réalisé dans le cadre d'une coopération académique internationale, à travers le projet « BLUE-ERA », financé par le programme Erasmus+. Il combine formation académique et recherche scientifique dans des domaines liés à l'économie maritime et à la durabilité environnementale.

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