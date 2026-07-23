Tunisie: Santé - L'appel des médecins-dentistes pour sécuriser l'eau et l'électricité

Le syndicat des médecins-dentistes de Tunisie a tenu, dans un communiqué publié ce jeudi, à rappeler aux autorités publiques leur responsabilité de garantir la continuité de l'approvisionnement en eau et en électricité des établissements de santé et des cabinets médicaux. Il a également appelé à la mise en place d'un protocole clair permettant d'informer à l'avance les structures de santé de toute coupure programmée, afin qu'elles puissent réorganiser les rendez-vous des patients et prendre les mesures préventives nécessaires.

Le syndicat a exprimé sa vive préoccupation et son indignation face aux coupures répétées d'eau potable et d'électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays, souvent sans préavis ni coordination avec les établissements de santé. Selon lui, ces interruptions ont perturbé le fonctionnement des structures sanitaires et entraîné des dysfonctionnements dans la prise en charge des patients, aussi bien dans le secteur public que privé, faisant désormais peser une menace sur la continuité des services de santé et la sécurité des patients.

Le syndicat des médecins dentistes estime que de telles situations auraient dû être anticipées par les autorités compétentes à travers des plans clairement établis, un renforcement de la capacité des réseaux de production et de distribution ainsi que la garantie de la continuité des services essentiels, en particulier dans les établissements de santé.

Pour le syndicat, les perturbations constatées soulèvent des interrogations légitimes sur l'état de préparation des infrastructures, l'efficacité des mesures préventives ainsi que les mécanismes de coordination et d'information préalable, notamment lorsqu'il s'agit de structures dont l'activité touche directement à la santé des citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a appelé à faire des établissements de santé une priorité absolue en matière d'approvisionnement en eau et en électricité, considérant qu'il s'agit de services essentiels qui ne peuvent souffrir ni d'interruptions ni d'une gestion improvisée.

Le syndicat a également plaidé pour l'élaboration, dans les plus brefs délais, d'un plan national visant à renforcer la capacité des réseaux d'eau et d'électricité à faire face aux vagues de chaleur et aux changements climatiques, devenus une réalité récurrente et non plus un phénomène exceptionnel.

Il a, par ailleurs, appelé à l'ouverture d'un dialogue sérieux avec les représentants du secteur de la santé afin d'identifier les mesures nécessaires pour garantir la continuité des services essentiels en toutes circonstances. Le syndicat a insisté sur le fait que la santé des citoyens ne saurait être considérée comme une variable secondaire et que la continuité des services de santé constitue une responsabilité nationale exigeant de l'ensemble des parties prenantes une planification rigoureuse, une anticipation efficace et une communication transparente avec les citoyens et les professionnels.

Le Syndicat des médecins-dentistes de Tunisie a enfin assuré qu'il poursuivrait ses efforts pour défendre le droit des praticiens à exercer leur métier dans des conditions sûres, ainsi que le droit des citoyens à bénéficier de soins continus, tenant les autorités compétentes pour responsables de tout manquement susceptible de mettre en danger la sécurité des patients ou de perturber le fonctionnement des établissements de santé.