Tunisie: Éclipse solaire du 12 août 2026 - Le pays assistera à un spectacle rare au coucher du Soleil

La Tunisie sera au rendez-vous d'un phénomène astronomique exceptionnel le mercredi 12 août 2026, avec une éclipse solaire partielle qui offrira un spectacle rare : le coucher du Soleil alors que l'astre sera encore partiellement occulté par la Lune.

Selon les données de l'Institut national de la météorologie (INM), bien que la Tunisie ne soit pas située dans la bande de totalité de l'éclipse, elle figurera parmi les pays arabes les mieux placés pour observer ce phénomène, grâce à un alignement particulier qui permettra de voir le Soleil prendre la forme d'un croissant lumineux au moment de sa disparition derrière l'horizon.

L'éclipse débutera dans les différentes régions tunisiennes entre 18h40 et 18h46 environ. Son maximum interviendra quelques minutes avant le coucher du Soleil, entre 19h02 et 19h15, selon la localisation géographique, avant que le Soleil ne disparaisse à l'horizon alors qu'il sera toujours partiellement éclipsé.

Une éclipse totale visible dans plusieurs régions du monde

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À l'échelle mondiale, l'événement sera marqué par une éclipse totale du Soleil, la première à traverser le continent européen depuis celle de 1999.

Les premières phases générales de l'éclipse commenceront à 16h34, tandis que la phase de totalité débutera à 17h58. Le maximum du phénomène interviendra à 18h46 au-dessus de l'océan Atlantique, à l'extrême ouest de l'Islande. La totalité prendra fin à 19h34, avant la fin complète de l'éclipse générale prévue à 20h58.

La bande de totalité, d'une largeur d'environ 293 kilomètres, traversera notamment le nord de la Sibérie en Russie, l'est du Groenland, l'Islande, une partie du nord-est du Portugal ainsi que plusieurs régions d'Espagne jusqu'aux îles Baléares.

Jusqu'à 60 % d'occultation dans certaines régions tunisiennes

En Tunisie, l'éclipse sera partielle, avec un taux d'occultation variable selon les régions. Les zones situées au nord-ouest du pays bénéficieront des meilleures conditions d'observation.

La délégation de Tabarka enregistrera l'un des taux d'occultation les plus élevés, avec environ 59,9 %, suivie notamment par les gouvernorats de Jendouba, Bizerte et Le Kef.

La délégation de Ghardimaou atteindra également un taux important, estimé à 60,85 %, notamment dans sa partie occidentale proche de la frontière algérienne.

Dans le Grand Tunis, le taux d'occultation atteindra environ 46 % au moment du maximum.

Les côtes nord et ouest privilégiées pour l'observation

L'INM recommande de privilégier les sites disposant d'un horizon ouest dégagé, sans obstacles, notamment les zones côtières du nord et de l'ouest du pays.

Ces régions offriront des conditions particulièrement favorables pour observer et photographier le phénomène, avec la possibilité d'assister à un coucher de Soleil accompagné d'un croissant solaire visible à l'horizon maritime.

La direction du coucher du Soleil pendant l'éclipse se situera entre 283° et 290° à partir du nord géographique.

Une opportunité exceptionnelle pour les passionnés d'astronomie

Cette éclipse réunira plusieurs conditions favorables à l'astrophotographie : un Soleil bas sur l'horizon, les couleurs du coucher du Soleil et l'apparition d'un fin croissant solaire.

Les amateurs pourront ainsi réaliser des images combinant le phénomène astronomique avec les paysages naturels et côtiers tunisiens.

L'INM rappelle que l'observation directe du Soleil reste dangereuse pour les yeux, même lorsque l'astre est proche de l'horizon.

Il est recommandé d'utiliser des lunettes d'éclipse conformes à la norme internationale ISO 12312-2, d'éviter les lunettes de soleil ordinaires, les verres fumés ou tout dispositif non adapté, d'utiliser des filtres solaires homologués devant les objectifs pour les appareils photo, jumelles ou télescopes.

L'éclipse du 12 août 2026 constituera l'un des grands rendez-vous astronomiques observables depuis la Tunisie. Elle servira également de prélude à un autre événement majeur attendu dans la région : l'éclipse solaire totale du lundi 2 août 2027, qui sera particulièrement remarquable pour plusieurs pays du bassin méditerranéen, dont la Tunisie.