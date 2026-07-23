Tunisie: Canicule au paays - La vague de chaleur historique touche progressivement à sa fin

La vague de chaleur exceptionnelle qui frappe la Tunisie depuis près de trois semaines est en passe de s'achever. Une amélioration progressive des conditions météorologiques est attendue dès la fin de cette semaine, avec une baisse graduelle des températures qui devrait devenir plus sensible à partir du début de la semaine prochaine, selon le professeur agrégé de géographie et expert en climatologie Ameur Bahba.

Intervenant ce jeudi 23 juillet 2026 sur Diwan FM, le spécialiste a indiqué que la Tunisie s'apprête à sortir d'un épisode thermique qu'il a qualifié d"'historique", en raison de sa durée exceptionnelle, de son extension à l'ensemble du pays, y compris les régions côtières, ainsi que des records de températures enregistrés dans plusieurs gouvernorats.

Cette période de chaleur intense a également été marquée par une hausse importante du nombre d'incendies de forêt et une forte pression sur les réseaux nationaux d'électricité et d'eau.

Des courants du nord pour rafraîchir progressivement l'atmosphère

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Selon Ameur Bahba, l'arrivée de courants d'air du nord devrait favoriser une amélioration progressive des conditions météorologiques dans les régions du nord et sur les côtes orientales.

Ces courants contribueront à atténuer la sensation de chaleur et à faire baisser progressivement les températures, notamment durant les heures nocturnes.

Malgré cette amélioration annoncée, la chaleur restera encore importante vendredi et samedi, particulièrement dans les régions du centre et du sud.

Des gouvernorats comme Tozeur, Kébili et Sidi Bouzid continueront à enregistrer des températures élevées, qui devraient se maintenir autour des 40 degrés, avant une baisse progressive.

Une amélioration généralisée attendue à partir de dimanche

L'expert prévoit une amélioration plus généralisée à l'ensemble du territoire à partir de dimanche, avec une baisse des températures qui devrait être davantage ressentie par les citoyens dès lundi prochain.

Cette évolution marquera la fin progressive d'une période exceptionnelle ayant placé la Tunisie sous l'influence d'une masse d'air extrêmement chaude pendant plusieurs semaines.

En conclusion, Ameur Bahba a souligné que cet épisode figure parmi les vagues de chaleur les plus longues enregistrées en Tunisie ces dernières années.

Le recul progressif de la canicule devrait permettre aux températures de revenir vers des niveaux plus proches des normales saisonnières pour cette période estivale.