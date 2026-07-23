Algérie: Mercato - Youssef Belaïli trouve un accord avec le Mouloudia d'Alger

L'international algérien Youssef Belaïli aurait trouvé un accord officiel avec le Mouloudia Club d'Alger (MCA) pour rejoindre les rangs du club lors de la prochaine période, selon le site algérien Compétition.

D'après la même source, les deux parties ont finalisé l'ensemble des détails de l'accord, mais l'officialisation du transfert ainsi que l'enregistrement et la qualification du joueur restent liés à l'évolution de son dossier disciplinaire.

Âgé de 34 ans, Youssef Belaïli est actuellement sous le coup d'une suspension prononcée par la Fédération internationale de football (FIFA) dans le cadre d'un litige avec son ancien club français, l'AC Ajaccio.

Le MCA attend une réduction de la sanction

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Le Mouloudia d'Alger espère désormais une décision favorable permettant une réduction de la durée de la suspension, afin de pouvoir qualifier officiellement l'attaquant algérien et lui permettre de participer aux compétitions officielles.

Si cette démarche aboutit, Belaïli pourrait faire son retour dans le championnat algérien sous les couleurs du MCA, après plusieurs expériences à l'étranger et un passage remarqué avec la sélection nationale algérienne.

Le club algérois considère l'arrivée du joueur comme un renfort offensif majeur, mais devra patienter jusqu'à la résolution définitive de son dossier administratif et disciplinaire avant de pouvoir compter officiellement sur ses services.