Tunisie: La STEG décroche un prêt de 384,8 millions d'euros auprès de la Banque mondiale pour améliorer ses performances

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) bénéficiera de deux financements internationaux d'un montant global de 384,8 millions d'euros et 30 millions de dollars américains destinés à soutenir un programme d'amélioration de l'efficacité, de la performance et de la gouvernance du secteur énergétique en Tunisie.

Ces financements ont été officialisés par la publication, dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne, d'un décret présidentiel portant approbation de deux accords de garantie conclus le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), filiale du Groupe de la Banque mondiale.

Un premier prêt de 384,8 millions d'euros

Le premier accord concerne un prêt accordé à la STEG d'un montant de 384,8 millions d'euros. Ce financement vise à contribuer à la mise en oeuvre du programme d'amélioration de l'efficacité, de la performance et de la gouvernance du secteur énergétique tunisien.

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L'objectif de ce programme est notamment d'accompagner la modernisation du secteur, d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise publique et de renforcer les mécanismes de gouvernance dans un contexte marqué par une hausse continue de la demande énergétique et des défis liés à la transition énergétique.

30 millions de dollars du Fonds pour les technologies propres

Le deuxième accord porte sur un financement de 30 millions de dollars américains accordé à la STEG par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en sa qualité d'entité chargée de la mise en oeuvre du Fonds pour les technologies propres.

Ce financement s'inscrit également dans le cadre du même programme visant à améliorer la performance et l'efficacité du secteur énergétique tunisien.

À travers ces deux financements, la Tunisie entend renforcer les capacités de la STEG, améliorer la gestion du secteur électrique et accompagner les réformes nécessaires pour garantir davantage d'efficacité et de durabilité.

Ces nouveaux financements interviennent alors que le secteur énergétique tunisien fait face à plusieurs défis, notamment l'augmentation de la consommation électrique, la nécessité de moderniser les infrastructures, la réduction des pertes techniques et l'intégration progressive des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.