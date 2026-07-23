Afrique: Donald Blome, ex-ambassadeur à Tunis, favori pour piloter la politique américaine au Proche-Orient

La candidature de Donald Blome au poste d'assistant du secrétaire d'État américain chargé des Affaires du Proche-Orient a franchi mercredi une première étape au Sénat américain. Une commission sénatoriale a approuvé la nomination proposée par le président Donald Trump, ouvrant la voie à un vote de confirmation par l'ensemble du Sénat.

Si sa nomination est confirmée, Donald Blome prendra la tête du Bureau des affaires du Proche-Orient du Département d'État américain, une structure stratégique chargée de coordonner la politique de Washington dans une région marquée par de nombreuses crises et enjeux diplomatiques.

Le poste était vacant depuis janvier 2025, laissant le bureau sous la direction de responsables intérimaires pendant une période d'intense engagement américain au Moyen-Orient. Donald Blome succéderait ainsi à Barbara Leaf, diplomate de carrière qui occupait cette fonction sous l'administration de l'ancien président Joe Biden.

Un diplomate familier du monde arabe

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Donald Blome est un diplomate de carrière américain disposant d'une longue expérience au Moyen-Orient. Il a notamment été ambassadeur des États-Unis en Tunisie entre 2020 et 2023, avant d'occuper le poste d'ambassadeur au Pakistan.

Arabophone, il a également occupé plusieurs fonctions importantes au sein du Département d'État, notamment celles de conseiller politique au Koweït et à Kaboul, de ministre-conseiller à l'ambassade américaine au Caire, ainsi que de directeur du bureau chargé des affaires de la péninsule arabique.

Son parcours comprend également une expérience sur des dossiers sensibles liés au conflit israélo-palestinien. Entre 2015 et 2018, il a été consul général des États-Unis à Jérusalem, où il supervisait notamment les relations américaines avec les Palestiniens.

Cette période a coïncidé avec la décision de Donald Trump, lors de son premier mandat présidentiel, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv vers Jérusalem.

Un poste central dans la stratégie américaine

Le poste d'assistant du secrétaire d'État aux Affaires du Proche-Orient figure parmi les fonctions diplomatiques les plus influentes au sein de l'administration américaine. Son titulaire supervise notamment les relations avec Israël, les pays du Golfe et plusieurs dossiers régionaux majeurs, dont l'Iran, la Syrie, le Liban et l'Irak.

La nomination de Donald Blome intervient dans un contexte marqué par de fortes tensions régionales et par une implication accrue de Washington dans les crises du Moyen-Orient.

Avant d'intégrer le service diplomatique américain en 1993, Donald Blome avait exercé comme avocat à Chicago.