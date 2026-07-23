Tunisie: Orientation universitaire - L'Université de Jendouba lance son premier guide numérique pour les nouveaux bacheliers

Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et d'amélioration des services aux étudiants, l'Université de Jendouba a annoncé le lancement de son tout premier guide numérique d'orientation universitaire, conçu spécialement pour les nouveaux lauréats du baccalauréat.

Ce nouvel outil vise à accompagner les futurs étudiants dans le choix de leur parcours académique en leur fournissant des informations précises et détaillées sur les différents établissements de l'université. L'objectif est de promouvoir une orientation intelligente et d'offrir des services numériques de proximité.

Le guide propose une présentation globale de l'Université de Jendouba et de ses structures, un aperçu complet des offres de formation disponibles, ainsi que des détails sur les services d'accompagnement, les prestations universitaires, l'écosystème numérique et la vie étudiante.

Doté d'un design moderne et d'une interface intuitive, ce document interactif permet aux nouveaux bacheliers d'accéder facilement à l'ensemble des informations nécessaires pour réussir leur transition vers l'enseignement supérieur.