Tunisie: Industrie automobile - Le groupe GRAMMER AG envisage de créer 1 200 emplois au pays

Le groupe allemand GRAMMER AG, leader mondial dans la fabrication de composants d'intérieur automobile et de systèmes de sièges pour véhicules industriels envisage de créer un projet industriel stratégique pouvant permettre la création de près de 1200 emplois directs.

Une délégation de haut niveau de GRAMMER AG, a effectué une visite à l'Instance tunisienne de l'Investissement (TIA) afin d'explorer les opportunités d'implantation industrielle qu'offre la Tunisie.

La TIA a réitéré, à cette occasion, sa mobilisation absolue aux côtés de GRAMMER AG tout en s'engageant à fluidifier toutes les démarches administratives, à identifier les solutions foncières et industrielles les plus pointues et à orchestrer la coordination avec l'ensemble des parties prenantes nationales, selon un communiqué publié par l'Instance.

Les séances de travail, tenues lors de cette visite, ont permis de mettre en lumière les atouts structurels de la Tunisie : une position géostratégique exceptionnelle, un capital humain hautement qualifié, un écosystème automobile performant et un cadre d'investissement hautement incitatif.

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Présent dans plus de 20 pays, la création du projet industriel par le groupe GRAMMER AG pourrait générer la création de près de 1200 emplois directs et contribuerait directement à la densification de la chaîne de valeur de l'industrie automobile tunisienne.