Afrique: Grains de café, Juillet 2026 - La Chine accorde de nouvelles facilités à 53 pays africains pour des exportations à impact visible !

C'est une nouvelle dynamique impulsée par Pékin. Depuis le 20 juillet dernier, la République populaire de Chine a, en effet, autorisé l'entrée sur son marché de grains de café éligibles issus des 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec elle. Cette annonce a été faite par l'Administration générale des douanes (AGD) de Chine.

Les grains de café, produit agricole phare et pilier de l'économie de nombreux pays africains, constituent le deuxième type de produits agricoles africains à obtenir un accès sans restriction au marché chinois en matière de quarantaine, après les piments séchés, selon l'AGD.

Des pays africains comme l'Ethiopie et le Burundi ont déjà obtenu l'accès pour leurs exportations de grains de café vers la Chine, tandis que d'autres pays, notamment Maurice, l'Angola, le Togo, la Guinée, le Libéria et Sao Tomé-et-Principe, ont déposé des demandes d'exportation, selon des données officielles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A la suite d'une évaluation globale des systèmes de production de grains de café africains et des cadres de contrôle des risques phytosanitaires, l'AGD a mis en place des exigences phytosanitaires unifiées, éliminant ainsi la pratique antérieure consistant à négocier des accords de quarantaine bilatéraux distincts avec chaque pays demandeur et simplifiant considérablement les procédures d'accès.

Des experts du secteur ont souligné que l'accès sans restriction ne signifiait pas une exemption des contrôles aux frontières, car toutes les expéditions doivent se conformer aux exigences stipulées dans l'annonce No 68 de 2026 de l'AGD.

Le responsable de l'AGD a ajouté que l'administration continuerait à mettre en oeuvre des mesures de facilitation améliorées dans le cadre du « canal vert » afin d'introduire sur le marché chinois davantage de produits agricoles et alimentaires africains de haute qualité et sûrs.

Bon à savoir

Pour rappel, c'est depuis le 1er décembre 2024 que la Chine a accordé le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers son territoire par les pays les moins avancés. Elle est ainsi devenue le premier pays en développement et la première grande économie au monde à appliquer une telle mesure. En juin 2025, la Chine a annoncé la mise en oeuvre de la politique de tarif douanier zéro sur 100% des produits taxables pour les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle.

Cette politique ne se limite pas à une réduction tarifaire, elle représente un dividende de développement, une initiative pour le bien-être des populations et un modèle de coopération gagnant-gagnant. Elle vise à accompagner les pays africains dans le développement d'économies tournées vers l'exportation, à créer des emplois et à contribuer au bien-être des populations.