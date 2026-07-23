Congo-Kinshasa: Réforme budgétaire - Le pays en marche vers le Budget-Programme à l'horizon 2028 !

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo réaffirme son engagement en faveur de la réforme des finances publiques en RDC. Réunis du 13 au 23 juillet 2026 au Centre financier de Kinshasa, les experts des ministères, des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale ont pris part aux Conférences de Performance, organisées par le Ministère du Budget, dans le cadre de la préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2027. La cérémonie de clôture de ces assises a été présidée par Son Élysé Bokumwana, Vice-Ministre du Budget, au nom du Gouvernement. Ces travaux s'inscrivent dans les dernières étapes de préparation avant l'entrée en vigueur du budget-programme, prévue le 1er janvier 2028. Ils ont été rendus possibles grâce à la maîtrise, l'expertise et l'accompagnement de la Direction Générale du Développement et Suivi des Performances (DGDSP) du Ministère du Budget.

Pendant dix jours, les participants ont procédé à l'examen approfondi des Projets Annuels de Performance (PAP) des administrations publiques. Sur les 64 structures attendues, 61 ont effectivement participé, permettant d'évaluer 161 programmes, 624 actions, 219 objectifs stratégiques, 703 objectifs opérationnels et 1 612 indicateurs de performance. Ces échanges ont contribué à améliorer la qualité des PAP et à renforcer leur orientation vers les résultats.

Les travaux révèlent une évolution encourageante de la culture de la performance. Ainsi, 71 % des objectifs et 67 % des indicateurs examinés sont nouveaux, traduisant l'appropriation progressive des exigences du budget-programme par les administrations publiques. La part des indicateurs orientés vers l'efficacité socio-économique, la qualité du service public et l'efficience progresse également, même si une proportion importante demeure encore centrée sur les moyens et les activités.

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Les Conférences ont toutefois mis en évidence plusieurs défis à relever. Parmi eux figurent la concentration excessive des crédits dans les programmes d'administration générale, la faiblesse de certaines stratégies de programmes, des indicateurs encore insuffisamment renseignés ainsi qu'un important besoin de renforcement des capacités des équipes techniques.

Vers de nouveaux horizons

Pour consolider les acquis, les participants recommandent notamment de poursuivre la formation des acteurs, d'améliorer la qualité des indicateurs de performance, de renforcer la cohérence entre les Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et les PAP, d'intensifier la vulgarisation des textes réglementaires et de renforcer la collaboration entre les cabinets politiques, les secrétariats généraux et les services techniques.

Les perspectives retenues portent sur la mise en oeuvre d'une feuille de route opérationnelle, l'accompagnement technique permanent des ministères, l'organisation de missions d'immersion dans des pays ayant réussi la réforme du budget-programme ainsi que le déploiement d'un vaste programme national de renforcement des capacités jusqu'en 2028.

Dans son allocution de clôture, le Vice-Ministre du Budget, Son Excellence Élysé BOKUMWANA, a salué la forte mobilisation des administrations publiques et l'amélioration sensible de la qualité des Projets Annuels de Performance. Il a estimé que le climat de collaboration observé durant ces assises traduit l'enracinement progressif de la culture de la performance au sein de l'administration publique congolaise, rappelant que « les grandes réformes de l'État ne se décrètent pas ; elles se construisent avec méthode, rigueur et persévérance ».

Le Vice-Ministre a également salué la participation active de plusieurs Secrétaires généraux, soulignant que leur implication personnelle constitue un signal fort de l'engagement de la hiérarchie administrative dans la réussite de cette réforme. Selon lui, les travaux conduits au sein des dix commissions ont permis d'examiner les stratégies sectorielles, de vérifier la conformité des PAP au canevas-type 2027, d'analyser les cadres de performance, les principaux outils de programmation budgétaire ainsi que l'évolution des crédits budgétaires, conformément aux recommandations de la mission de suivi-qualité d'AFRITAC-Centre/FMI.

Tout en se félicitant des résultats obtenus, Son Excellence Élysé BOKUMWANA a insisté sur la nécessité de poursuivre l'accompagnement technique des administrations publiques au niveau central, provincial et des Entités Territoriales Décentralisées. Il a rappelé que les défis demeurent nombreux, mais s'est déclaré convaincu que la République démocratique du Congo dispose des ressources humaines, de l'expertise et de la volonté nécessaires pour réussir cette transformation. Il a appelé les acteurs à transformer les difficultés rencontrées en enseignements, soulignant que la réussite de la réforme du budget-programme repose sur la mobilisation collective, le dialogue permanent entre les équipes techniques et la hiérarchie ainsi que la capacité de tous à avancer ensemble vers le basculement effectif du 1er janvier 2028.

Le Vice-Ministre du Budget a, par ailleurs, mis en exergue l'engagement particulier de la province du Lualaba, qui ambitionne de devenir province pilote dans la mise en oeuvre du budget-programme et bénéficie déjà de l'accompagnement technique du Ministère du Budget. Il s'est également réjoui de l'intérêt croissant manifesté par la population pour cette réforme, illustré par l'émission spéciale organisée sur Radio Okapi, au cours de laquelle les experts du Ministère du Budget ont répondu en direct aux nombreuses préoccupations exprimées par les auditeurs provenant de plusieurs provinces et territoires du pays.

Avant de déclarer officiellement closes les Conférences de Performance, Son Excellence Élysé BOKUMWANA a félicité la DGDSP et le Secrétariat général au Budget pour la qualité de l'organisation des travaux, tout en rappelant que le rapport final des Conférences constituera un document de référence pour les prochaines Conférences budgétaires. Il a enfin rendu hommage à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'État, dont la vision guide la réforme des finances publiques mise en oeuvre par le Gouvernement conduit par Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre.

À moins de dix-huit mois de l'échéance du 1er janvier 2028, le Gouvernement considère désormais cette réforme comme un tournant majeur de la gouvernance publique. Sous le leadership du Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, avec l'appui du Vice-Ministre du Budget, Son Excellence Élysé BOKUMWANA, et l'implication de Madame la Secrétaire Générale au Budget, la DGDSP réaffirme sa détermination à accompagner l'ensemble des administrations afin de réussir la transition vers une gestion des finances publiques fondée sur les résultats, la transparence, la responsabilité et la redevabilité.