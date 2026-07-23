Angola: Le Président exprime sa confiance envers les nouveaux dirigeants

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a déclaré ce jeudi à Luanda que la nomination des nouveaux représentants de l'État à différents postes reposait sur la conviction que « les bonnes personnes aux bons postes » avaient été choisies, soulignant leur expérience et leur dévouement au service de la Nation.

Lors de la cérémonie d'investiture, le chef de l'État a affirmé qu'ils avaient, au fil des ans, fait preuve de compétence et d'engagement, tant au sein des Forces armées angolaises que dans le domaine diplomatique et dans d'autres secteurs de l'administration publique.

Selon João Lourenço, c'est sur la base de cette expérience que l'Exécutif a décidé de leur confier de nouvelles responsabilités, et il a exprimé l'espoir qu'ils seraient à la hauteur des exigences inhérentes aux fonctions qu'ils ont assumées.

Le chef de l'Exécutif a conclu son bref discours en souhaitant aux nouveaux dirigeants « plein succès » dans l'exercice de leurs fonctions.

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Lors de la cérémonie, qui s'est déroulée dans la Salle Noble du Palais présidentiel, Domingos André Tchikanha a prêté serment en tant que secrétaire d'État à la Défense nationale, Artur Valente de Oliveira en tant que secrétaire d'État aux Anciens Combattants et aux Vétérans de la Patrie, et António José de Sousa Queirós en tant que secrétaire d'État à la Protection des Objectifs Stratégiques.

António Egídio de Sousa Santos a également prêté serment en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola auprès de la République du Sénégal.