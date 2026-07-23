Angola: L'AP-CPLP ouvre sa session intermédiaire axée sur la coopération et la mobilité

Luanda — La 15e session intermédiaire de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP) s'est ouverte mercredi à Luanda, avec des débats portés sur le renforcement de la coopération parlementaire et de la mobilité entre les États membres.

Lors d'une conférence de presse au siège du Parlement angolais, le porte-parole de l'événement, le député Virgílio de Fontes Pereira, a indiqué que les réunions des réseaux de jeunes parlementaires et de femmes parlementaires s'étaient tenues dès le premier jour de travail.

Parallèlement, deux des trois commissions permanentes de l'AP-CPLP se sont également réunies.

Il a précisé que le Réseau des femmes avait examiné le rôle des femmes parlementaires dans la promotion de l'intégrité publique et du leadership en temps de crise.

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De son côté, le Réseau des jeunes a analysé les questions liées à la citoyenneté numérique, à l'éducation aux médias et à la lutte contre la désinformation.

Les deux réseaux ont approuvé des projets de résolution qui seront examinés par les présidents des groupes nationaux avant d'être présentés à la Conférence des présidents des parlements.

Au sein de la Commission des affaires juridiques, de la démocratie et de la gouvernance, les députés ont analysé les défis posés par la cybercriminalité et discuté du modèle institutionnel du Secrétariat permanent de l'AP-CPLP, basé à Luanda.

Selon le porte-parole des travaux, aucun cadre juridique conférant la personnalité morale au Secrétariat permanent, lui permettant de recruter du personnel, de conclure des contrats, de gérer des comptes bancaires et d'administrer directement les contributions des États membres, n'a encore été défini.

Il a indiqué qu'en l'absence de ce cadre, l'Angola continue de supporter quasiment à elle seule les dépenses de fonctionnement de l'organe technico-administratif de l'Assemblée parlementaire.

Concernant la Commission de la coopération, les discussions ont porté sur l'impact de l'Accord de mobilité de la CPLP sur les économies des États membres, les participants jugeant les échanges productifs pour la définition d'une position commune.

La Troisième Commission, chargée des questions linguistiques, culturelles et éducatives, ne s'est pas réunie en raison de l'absence du Brésil, pays qui la préside.

La session a été reportée à ce jeudi, suite à l'arrivée de la délégation de Guinée équatoriale, qui assure la vice-présidence.

Ce jeudi, les travaux se poursuivent avec la réunion des présidents des groupes nationaux, qui valideront les décisions des réseaux et des commissions permanentes avant leur examen par la Conférence des présidents des parlements.

La séance d'ouverture solennelle de la 15e session intermédiaire de l'AP-CPLP est prévue à 14h30 et sera présidée par la présidente de l'Assemblée parlementaire de la CPLP, Margarida Talapa, avec une intervention du président de l'Assemblée nationale d'Angola.