Angola: Le pays et la RDC signent un accord sur la gestion de la Zone d'Intérêt Commun

Luanda — L'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) ont signé, mercredi à Luanda, un accord de gouvernance et de gestion de la Zone d'Intérêt Commun (ZIC), afin de poursuivre le processus d'octroi de concessions énergétiques et pétrolières dans cette zone.

Le document a été signé par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de la RDC, Diamantino Azevedo, et la ministre d'État chargée des Hydrocarbures de la RDC, Acácia Mbongo, lors d'une réunion technique entre les parties.

L'accord vise à garantir une exploration conjointe et équilibrée des hydrocarbures, à promouvoir des avantages mutuels et à renforcer la coopération énergétique entre les deux pays.

Les deux pays estiment que le succès de cette initiative contribuera à renforcer la sécurité énergétique régionale, à améliorer l'attractivité des investissements dans le secteur pétrolier et à accroître les recettes publiques des deux États.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il permettra également de créer des opportunités économiques qui bénéficieront à leurs populations et de renforcer l'intégration économique en Afrique centrale.

Parallèlement à la signature de l'accord, une analyse a été menée sur le processus de mise en oeuvre des instruments juridiques et institutionnels nécessaires à l'opérationnalisation de la ZIC (Zone Industrielle Centrale).

Cette analyse permettra d'accélérer la mise en place des mécanismes institutionnels prévus par l'accord.

Parmi les points centraux de la réunion, la nomination des représentants aux comités de gestion de la ZIC, au comité de supervision du compte commun Angola/RDC et aux comités de pilotage et d'opérations a également été soulignée.

Le programme comprenait également la signature de l'avenant au contrat de partage de production du bloc 14/23, consolidant ainsi les mécanismes de coopération bilatérale et renforçant la confiance mutuelle entre les deux pays.

À cette occasion, Diamantino Azevedo et Acácia Mbongo ont également évoqué la coopération bilatérale, réaffirmant la coopération stratégique entre les deux États dans le secteur des hydrocarbures, dans un esprit de confiance mutuelle, de collaboration, de solidarité africaine et de partenariat durable.

Concernant le compte commun, ils ont mentionné la mise en oeuvre des responsabilités conformément à la réglementation, la finalisation des procédures d'ouverture de compte, la validation de l'établissement bancaire et l'élaboration de directives pour la gestion des fonds déposés.

Ils ont également exprimé leur conviction que le succès de la Zone d'Intérêt Commun (ZIC) constituera une référence en matière de coopération transfrontalière sur le continent africain.

La Zone d'Intérêt Commun correspond à une zone maritime située entre le sud du Bloc 14 et le nord des blocs 1, 15 et 31 des concessions pétrolières angolaises.

Sa création résulte d'accords bilatéraux signés en 2023 et actualisés en 2024, approuvés par le décret présidentiel n° 12/26 du 13 janvier 2026.