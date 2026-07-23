Angola: La présidente de l'AP-CPLP réaffirme son engagement à renforcer l'organisation

Luanda — La présidente de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP), Margarida Talapa, a réaffirmé mercredi, à Luanda l'engagement à renforcer sa coopération parlementaire avec l'Angola et a déploré l'absence du Brésil aux réunions de l'organisation.

À l'issue d'une rencontre de courtoisie avec le président de l'Assemblée nationale (AN), Adão de Almeida, la députée mozambicaine a indiqué que la visite officielle effectuée par le chef du Parlement angolais au Mozambique en avril dernier avait été jugée positive, en vertu de la signature par les deux chambres du Parlement d' un mémorandum d'entente.

Selon elle, ce mémorandum porte déjà ses fruits, avec des échanges de délégations et des missions de travail entre les deux parlements, visant à approfondir la coopération institutionnelle.

Margarida Talapa a souligné que l'objectif principal est de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Mozambique, nourries par les liens historiques tissés depuis la lutte de libération nationale.

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« Dans la phase actuelle, où nos pays luttent pour l'indépendance économique et le développement, nous devons être plus unis que jamais », a-t-elle déclaré.

Concernant la 15e session intermédiaire de l'AP-CPLP, la dirigeante de l'organisation s'est également montrée optimiste quant aux résultats des travaux, la plupart des États membres étant déjà représentés à Luanda.

Elle a toutefois déploré l'absence du Brésil, une préoccupation partagée par les parlements de la communauté.

Elle a expliqué que cette question serait abordée lors de la Conférence des présidents de parlement et en session plénière de l'AP-CPLP.

Elle a rappelé que, lors de la session précédente, un groupe composé de l'Angola, du Mozambique et du Portugal avait été créé afin de maintenir le contact avec le Parlement brésilien et d'encourager la participation de ce pays aux activités de l'organisation.

La présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique a indiqué avoir rencontré précédemment le président de la Chambre des députés du Brésil, qui s'était déclaré disposé à participer et à visiter le Mozambique, voyage finalement reporté à deux reprises.

Apesar disso, assegurou que os esforços diplomáticos vão prosseguir, defendendo uma CPLP "mais inclusiva, unida e coesa", sem deixar de respeitar a soberania e as decisões internas de cada Estado-membro.

Quanto à Guiné-Bissau, esclareceu que a ausência se deve à realização das eleições naquele país no passado dia 19, circunstância que impossibilitou a vinda da delegação guineense.

Malgré cela, elle a assuré que les efforts diplomatiques se poursuivraient, plaidant pour une CPLP « plus inclusive, unie et cohérente », tout en respectant la souveraineté et les décisions internes de chaque État membre.

Concernant la Guinée-Bissau, la parlementaire a précisé que son absence était due aux élections qui s'y sont tenues le 19, circonstance qui a empêché la délégation guinéenne d'y assister.

Adão de Almeida reçoit une parlementaire du Timor Oriental

Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a rencontré son homologue du Timor Oriental, Maria Fernanda Lay, qui a exprimé l'espoir que la tenue de la 15e session intérimaire de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP) en Angola contribuerait à revitaliser les activités de l'organisation et à renforcer la coopération entre les parlements des États membres.

Dans des déclarations à la presse, elle a reconnu que la dynamique de l'AP-CPLP avait quelque peu ralenti, mais s'est dit confiante que la réunion de Luanda donnerait un nouvel élan aux actions de l'organisation, malgré l'absence du Brésil.

Selon Maria Lay, la situation internationale et les turbulences mondiales actuelles constituent des défis supplémentaires pour la communauté, faisant valoir que la CPLP devrait concentrer ses efforts sur la résolution de ses problèmes internes et le renforcement de la coopération entre ses membres.

Concernant la coopération parlementaire entre l'Angola et le Timor Oriental, elle a expliqué qu'aucun projet concret n'avait encore été défini, tout en exprimant l'espoir que de nouvelles initiatives puissent émerger dans le cadre de programmes conjoints financés par l'Union européenne, via le Programme d'appui aux parlements des PALOP et du Timor Oriental (Pro PALOP-TL), mis en oeuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

La présidente du Parlement timorais a révélé que, lors d'un déplacement à Bruxelles, elle avait demandé à l'Union européenne de poursuivre le financement du programme, soulignant l'importance du partage d'expériences.

« Nous espérons que ce soutien pourra se poursuivre, malgré la réduction des financements de l'Union européenne pour certains pays en raison du contexte mondial actuel », a-t-elle déclaré.

Maria Lay a également souligné que la coopération parlementaire devait se traduire par des avantages concrets pour les populations, notamment par la promotion du développement, la création d'emplois et le renforcement des investissements.

Elle a insisté sur le fait que le Timor Oriental entendait tirer parti de l'expérience acquise au sein de la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise) et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (ASEAN) afin d'améliorer les perspectives économiques et sociales de ses citoyens.

Concernant les relations avec l'Angola, il a indiqué que les deux parlements devraient identifier des domaines de coopération prioritaires, un processus qui pourrait également être étendu aux autres parlements du CPLP, en vue de développer des projets d'intérêt commun.

Le même mercredi, Adão de Almeida a reçu des délégations de Turquie et de Guinée équatoriale.