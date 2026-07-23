Angola: Déraillement d'un train du CFL sur la ligne Malanje/Lucala

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IMA/YD/SB

Ndalatando ( — Une locomotive et un wagon du Chemin de Fer de Luanda ont déraillé mercredi après-midi, sur la ligne Malanje/Lucala (Cuanza-Norte).

Le train de transport de gaz, qui circulait entre Malanje et Luanda, était composé de dix wagons-citernes vides, tractés par une locomotive C30.

Selon un communiqué de presse du CFL, après l'accident, les deux véhicules déraillés ont parcouru environ 25 mètres, et qu'aucun blessé n'est à déplorer.

Le communiqué précise qu'après une première évaluation, la cause probable de l'accident est la forte dégradation de la portion de 215 kilomètres entre les villes de Zenza-do Itombe (Cuanza-Norte) et Cacuso (Malanje).

Le communiqué indique que le CFL a dépêché un train de secours sur place afin d'effectuer les travaux techniques nécessaires au rétablissement du trafic.

Selon le communiqué, une équipe technique de spécialistes de l'Institut national de prévention et d'enquête sur les accidents et incidents de transport et du CFL est sur place pour enquêter sur les causes exactes de l'accident.

La ligne ferroviaire de Luanda, qui compte 28 gares et s'étend sur 479 km, relie les provinces de Luanda, Cuana-Norte et Malanje.

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