Afrique: La TAAG présente des solutions innovantes pour les opérateurs économiques à la FILDA

Icolo e Bengo ( — La TAAG (Lignes Aériennes Angolaises), a présenté des solutions innovantes de transport de fret pour l'Angola, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie lors de la 41e édition de la Foire Internationale de l'Angola - FILDA 2026.

Selon un communiqué de presse de la TAAG parvenu à l'ANGOP ce jeudi, cette innovation vise à renforcer la capacité de l'entreprise à répondre aux défis du marché mondial et à contribuer au développement du commerce international, du tourisme et de la mobilité des entreprises.

La présence de la TAAG à la FILDA 2026 représente une opportunité de consolider ses relations avec ses clients, partenaires institutionnels, investisseurs et opérateurs économiques, et de renforcer sa position de hub stratégique reliant les continents.

D'après le document, les opérateurs économiques pourront découvrir les dernières avancées de la stratégie commerciale et opérationnelle de la TAAG, notamment l'introduction du Boeing 787 Dreamliner sur la liaison Luanda-Lisbonne, le renforcement de la connectivité avec la Chine et l'affirmation croissante de l'Angola comme plateforme de connexion entre les continents.

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À la FILDA 2026, qui a ouvert ses portes mardi dans les locaux de la Zone Économique Spéciale (ZEE), la TAAG dispose d'un espace conçu pour offrir une expérience interactive et technologique. Grâce à un écran numérique interactif, les visiteurs peuvent explorer le réseau de destinations de la compagnie.

De même, la TAAG propose des simulations de voyage et du contenu multimédia sur ses opérations, sa flotte et l'expérience à bord, ainsi qu'un outil numérique d'évaluation du service client qui souligne son engagement envers l'excellence.

Ce jeudi, troisième jour du plus grand salon professionnel d'Angola, l'événement met à l'honneur des personnalités de haut niveau, des conférences d'affaires pour les visiteurs et les professionnels, et bien d'autres attractions.

Se déroulant jusqu'au 26 de ce mois, le salon a pour devise « Produire et innover localement, gagner à l'international » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.