Angola: Une usine investit 20 millions de dollars dans le secteur alimentaire

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/SB

Luanda — L'entreprise Promasidor, spécialisée dans le conditionnement de produits alimentaires, a investi 20 millions de dollars en Angola ces huit dernières années, a révélé mercredi, à Icolo e Bengo, son directeur général, Victor Santos.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA) 2026, l'homme d'affaires a indiqué que, grâce à cet investissement, l'usine dispose d'une capacité de production de 600 tonnes de produits divers par mois.

Parmi la gamme de produits de l'entreprise, il a cité les marques de lait en poudre Cowbell, Loya, Miksi, de chocolat en poudre Twisco, ainsi que des sachets de thé, du Caldo Onga, des aliments pour bébés, des cafés et des jus de fruits, tous fabriqués à partir de matières premières locales.

Selon le directeur, l'entreprise se prépare à rénover son unité de production, située dans la région de Kikuxi, afin d'obtenir les certifications de qualité et d'hygiène, dans le but de commencer à exporter ses produits.

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L'entreprise Promasidor est présente sur le marché angolais depuis 30 ans et emploie actuellement plus de 500 personnes, directement et indirectement.

La Foire international de l'Angola (FILDA) a été inaugurée mardi par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Ce plus grand salon professionnel du pays se positionne comme un espace de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et d'attraction des investissements en Angola.

Se déroulant jusqu'à dimanche, l'événement a pour devise « Produire et innover localement, gagner à l'international » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.

Lire l'article original sur ANGOP.

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