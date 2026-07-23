Angola: L'industrialisation nationale à l'honneur lors de la troisième journée de la FILDA/2026

Icolo e Bengo ( — Le thème de l'industrialisation nationale sera au coeur des débats lors de la troisième journée de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui se tient du 21 au 26 de ce mois dans la Zone économique spéciale (ZEE).

L'événement, qui réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux, consacre cette journée à la ZEE, véritable scène de l'événement et moteur de la stratégie d'industrialisation du pays.

Créée en 2009 par l'Exécutif angolais, la Zone, plus grand parc industriel du pays, est le premier espace physique délimité dédié à la promotion de l'industrialisation nationale et au soutien de la diversification économique, sur une superficie totale de 7 578,74 hectares.

La Zone Économique Spéciale (ZEE), située dans la province d'Icolo e Bengo, affiche actuellement un volume d'investissements privés de 1,7 milliard de dollars américains et une production de 313 millions de tonnes.

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À ce jour, 216 entreprises y sont implantées, générant environ 19 000 emplois.

Outre la journée dédiée à la ZEE, la FILDA 2026 proposera des visites de représentants du gouvernement, des conférences et des ateliers d'affaires visant à promouvoir les services et les marques des exposants présents.

Considéré comme le plus grand salon professionnel d'Angola, cet événement a pour devise cette année : « Produire et innover localement, gagner à l'international.»

Forte de plus de quarante ans d'histoire, la Foire Internationale d'Angola a accompagné l'évolution du paysage économique angolais, s'imposant comme un lieu de rencontre privilégié entre entreprises, investisseurs, institutions publiques et privées et décideurs.

Bien plus qu'un simple salon professionnel, la FILDA s'affirme comme une plateforme stratégique pour la valorisation des ressources nationales, la diversification de l'économie et le renforcement de la production locale, intégrant innovation, durabilité et coopération interentreprises.