Angola: Soyo prévoit de produire un million de tonnes de phosphate de potassium par an

Soyo ( — Le complexe industriel d'engrais, en construction dans la municipalité de Soyo, province de Zaire, prévoit une production annuelle d'un million de tonnes d'engrais phosphate de potassium (PK) et de 1,3 million de tonnes d'urée (N).

L'information a été révélée mercredi par le directeur du projet Amufert, Adriano Lamas, lors d'une visite des travaux d'infrastructure effectuée par le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene.

Selon le responsable, le projet est à un stade avancé d'octroi des concessions pour la prospection de phosphate de potassium (PK) dans la commune de Lukunga, municipalité de Tomboco (Zaire), et à Cabinda.

Adriano Lamas a expliqué que l'objectif est de garantir la production du complexe NPK simultanément à la mise en service de l'usine, prévue pour mai 2027.

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« Nous souhaitons produire des engrais adaptés aux besoins des agriculteurs et mettre à disposition des principaux consommateurs, tant au niveau national qu'à l'exportation, des produits finis », a-t-il déclaré.

Le directeur du projet a indiqué que le complexe industriel intégré aura une capacité de production programmée de 250 000 tonnes de NPK par an, destinées aux marchés nationaux et internationaux.

Il a ajouté que la phase initiale de construction de l'unité industrielle d'urée (N), composante principale du projet, est en cours.

D'une valeur d'environ 2,2 milliards de dollars américains, Amufert est le fruit d'un partenariat entre le groupe OPAIA et Sonangás, avec un financement d'Afreximbank.

L'infrastructure utilisera le gaz naturel comme principale matière première, associé à la capture du dioxyde de carbone pour la production d'ammoniac et d'urée granulée.

Avec une capacité estimée à quatre mille tonnes par jour, le complexe devrait produire environ 1,3 million de tonnes d'urée par an, destinées à la consommation intérieure et à l'exportation.

Le futur complexe industriel d'engrais est situé dans le quartier de Kintambi, en périphérie de la ville de Soyo.